Matheus Doria irrumpió en plena conferencia de prensa posterior al partido en el que su equipo Santos Laguna, sucumbió en la capital potosina ante el Atlético de San Luis, para denunciar actos de racismo en contra de su compañero de equipo, el ecuatoriano Félix Torres.

“Mi compañero está llorando en el vestidor, no puede pasar esto en México en Brasil ni en donde sea, ya pasamos por ese tiempo” dijo de manera enérgica.

El amazónico expresó que no le gusta quejarse de ninguna situación, ya que más allá de perder el partido y los tres puntos, el racismo es algo que no puede permitir por ningún motivo, fue anoche el detonante del último intercambio de empujones y manotazos que culminó en la expulsión de un futbolista por equipo.

“El racismo no se puede, mi compañero cuando sale expulsado tuvimos acto de racismo, no tenemos diferencia de colores, somos todos iguales y esto ya quedó, es antiguo y solamente pido que me ayuden con eso, que le digan a la gente cómo jugar futbol”. Y al igual que su técnico Guillermo Almada, le molestó que el silbante estuviera parando por cualquier motivo el partido, que fuera al VAR por muchos minutos.

“Queremos hacer nuestro trabajo, no pido nada más grande, quiero hacer el trabajo de manera que no tenga falta de respeto con mi compañero, hacemos nuestro trabajo y los que están afuera no pueden faltar al respeto”.

El propio Félix Torres compareció en la conferencia de prensa virtual, visiblemente afectado emocionalmente, expresó: “fue algo sorpresivo lo que viví en el encuentro en el que fui expulsado, fueron unas palabras que me dolieron demasiado, creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Una persona como yo que no tengo problemas con nadie, trato de llevarme con todos, sea del color que sea y creo que lo que pasó hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y me siento muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así, ellos saben la persona que soy y... saben el dolor que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado como negro, amo mi color y quiero mucho a mis compañeros porque ellos me defienden y siempre están ahí respaldándome. Quiero dejar este mensaje para que no siga pasando esto en el futbol. Si te lo dicen de la manera que lo recibes y en ese momento el partido te golpea mucho”, sentenció.

Aunque estuvo fuera y lejos del acto de racismo contra su jugador Torres Caicedo, Almada condenó enérgicamente la situación, ya que es algo que no corresponde al futbol.

Y sobre el resultado advirtió: “no quiero responsabilizar al árbitro, sino todo lo que se manejo el partido que fue muy lamentable, sí vamos a los hechos de lo que pudimos jugar o lo poco que pudimos hacer en el partido, no merecimos perder”.

Aceptó que tomaron riesgos y hasta jugaron con línea de tres abajo, por lo que el mérito de los potosinos fue defender bien.

“Nos convirtieron en una situación que habíamos trabajado que les pasamos en imágenes y que lamentablemente no pudimos obstaculizarlos”.

