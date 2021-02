Famosos se vacunan contra el COVID-19

El pasado lunes, comenzó en México la vacunación contra COVID-19 en personas mayores de 60 años. Varios famosos de esa edad ya fueron inmunizados (Aunque les faltará la segunda dosis) mientras que otros esperan su turno como el caso de la actriz Lupita Sandoval.

En estos días, de igual manera algunas celebridades han expresado su molestia con el proceso de vacunación al considerarlo "muy lento", imprompio para adultos mayores y además, "con fines electorales".

Sandra Echeverría dijo en sus redes sociales que le parecía absurdo que los abuelitos tuvieran que registrarse de manera digital, y es que muchos de ellos no utilizan Internet.

"Porfavor @GobCDMX @lopezobrador_ @HLGatell hagan algo para resolver éste trámite de vacunación para adultos mayores. No funciona!!! Dejemos la tecnología a un lado y utilicemos el INE. Ésto es verdaderamente absurdo", comentó Sandra en Twitter haciendo referencia a las fallas que registró la página www.mivacuna.salud.gob.mx en sus primeros días de funcionamiento.

Chantal Andere dio a conocer en redes que a su madre no le habían llamado por teléfono para indicarle cuándo la vacunarian, sin embargo, recién informó que Jacqueline Andere ya fue notificada.

El comediante Teo González reveló que cuando llevó a inmunizar a su madre les tomaron fotos y notó detalles que a su parecer fueron con tintes electorales, y eso lo desaprobó rotundamente.

Enrique Guzmán recibió su primera dosis de la vacuna AstraZeneca el pasado 15 de febrero

"Recibí mi primera dosis de la vacuna a las 2:30 de la tarde. No hay ninguna reacción. Los mantendré informados", fue el mensaje que la estrella del rock and roll de 78 años compartió con sus seguidores en Twitter.

De acuerdo con un medio capitalino, el cantante y actor acudió a la Clínica 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se ubica en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Tras contestar varias preguntas, se descubrió el brazo izquierdo y recibió su primera dosis sin quejarse.

A través de un video que fue colocado en el Twitter del IMSS, el padre de Alejandra Guzmán pidió a la población que se vacune.

"Quiero decirles que no sé cuál es el resultado que esta vacuna me otorgue, lo que hay que evitar es que siga esta pandemia que existe en este momento. Si no pasa nada, tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho estamos en la mejor disposición de hacerlo. Si ustedes no lo hacen, entonces esta pandemia no acabará nunca. ¡Vacúnense por Dios!"

Ana Martin está muy contenta porque ya recibió la vacuna contra COVID-19, a través de sus redes sociales, la actriz de 74 años compartió con sus seguidores su sentir luego de que el viernes pasado recibió la notificación a que acudiera.

"Ya me vacuné, todo en orden, todos muy disciplinados, los doctores y las enfermeras maravillosos. Ahora, le ruego a Dios que todos ustedes se vacunen, que se registren y así se vacunen lo más pronto posible", dijo la protagonista de El pecado de Oyuki en un video que posteó en su Instagram.

La actriz Lupita Sandoval espera ansiosa que la vacunen. En una entrevista con el diario El Universal reveló que desea que su alcaldía inicie el proceso. Asimismo, comentó que los primeros en inmunizarse servirán como conejillos de indias.

"Vamos a ver las reacciones de los primeros, si no son muchos los que sientan malestares, todo eso va a servir de modelo. Todo se va a ir organizando y mejorando conforme pase el tiempo porque ni modo, es algo desconocido y son experimentos todos", relató.

La protagonista del exitoso programa Cachún cachún ra ra!, manifestó que tanto ella como sus hijos se contagiaron de COVID-19. La pasaron mal, sin embargo, se recuperaron.

"Yo me hubiera muerto, pero no fue tan terrible, yo nunca me desoxigené, tampoco me dio fiebre, no me dañé los pulmones de modo que terminan con neumonía e intubados. Mi doctora me medicó muy bien y no pasó a mayores; ahorita estoy muy tranquila, ya estoy inscrita porque soy de la tercera edad y cuando me toque la vacuna iré", sostuvo.

Benito Castro aseguró que tiene la posibilidad de vacunarse en Estados Unidos , tal y como lo hizo Juan José Origel, aunque el actor aclaró que él si lo hará con todas las de la ley.

"Tengo mi 'social security', tengo todos mis documentos gringos en orden. Me dijo mi hijo 'vete, papá'. En el momento que tenga oportunidad de echarme el brinco quiero la buena y si me la ponen en el gabacho generosamente, allá iré a hacerla", expresó el actor a Radiofórmula.

Origel se vio envuelto en la polémica justo por haberse vacunado en el vecino país del norte. En un video que recién subió en Youtube, el periodista comentó que ya no hará caso a los comentarios negativos que le hagan.