Concluye plazo para municipios en Durango

Terminó el plazo que se le dio a los alcaldes para solventar las observaciones que se les hicieron en sus cuentas públicas 2020 y no se han informado avances. En mayor medida, preocupa la situación de uno en particular que no ha solventado nada.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar Palacio, informó que el seguimiento a la comprobación de recursos observados en la revisión de las cuentas públicas es uno de los principales pendientes para este inicio del periodo ordinario. Y es que, especialmente preocupa la situación financiera de un Ayuntamiento, por lo que no se descarta iniciar un procedimiento penal. "Tenemos pendiente una reunión con el Auditor para saber cuáles son las observaciones que ya han sido solventadas por parte de los Ayuntamientos, de los cuales consideramos que hay uno que no ha solventado absolutamente nada, que ha sido el de Hidalgo, y que las responsabilidades que tengan que fincárseles al Presidente y a sus funcionarios tendrán que hacerse, hasta de forma penal", mencionó. Refirió que el plazo que se les da es de 20 días después de la publicación de la cuenta pública y ya se cumplieron, por lo que ya deberían haber solventado dichas observaciones. En el resto de los municipios está pendiente la reunión con el titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) para que les informe cuál es el avance en solventar las observaciones del ejercicio fiscal 2020. Y es que, en un hecho sin precedentes, fueron rechazadas la mayoría de las cuentas públicas 2020 analizadas por el Congreso, con un monto total de observaciones de 478 millones de pesos. Una vez concluida la revisión de los 39 municipios, los cuatro organismos autónomos y el Gobierno del Estado, tomando en consideración los informes de la Entidad de Auditoria Superior del Estado (EASE), los diputados decidieron no aprobar 32 reportes. SEGUIMIENTO El legislador informó que también se pedirá un informe sobre los pendientes que quedan de las cuentas públicas 2019 ya que, aunque sí hubo avances para solventarlos, no se sabe finalmente cómo quedaron. "Vamos a esperar para estos días saber qué información se tiene e iniciar los procedimientos que se tengan que iniciar contra los responsables, en este caso de la falta de documentación justificativa o comprobatoria del ejercicio del presupuesto", enfatizó.