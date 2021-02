'Regreso a aulas, con condiciones adecuadas', señala Unión de Padres de Familia

La Unión Nacional de Padres de Familia y Misión Rescate México que incluye al comité Torreón consideró que el regreso a clases presenciales debe darse cuando existan las condiciones adecuadas que garanticen la salud de los docentes y estudiantes del país. En este contexto, piden a la Secretaría de Educación Pública (SEP) "no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa. Su mayor reto no es el regreso a clases presenciales, su mayor reto, es hacer que la educación sea la base para un México mejor".

"Existen varias voces que desean el regreso presencial a las aulas, ya que según dicen que los alumnos no están aprendiendo en la modalidad virtual, pero se olvidan del esfuerzo que están realizando miles de maestros por llevar sus clases en distintas formas y medios a los alumnos, muchos de ellos innovando y creando nuevas formas de aprendizaje a pesar incluso de los pormenores que tuvieran que pasar por la tecnología", señalaron mediante un comunicado. De igual manera, reconocieron la labor de los padres y madres de familia que han asumido el compromiso de impulsar el proceso educativo y que, junto con los docentes están sacando adelante el presente ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de la pandemia por el COVID-19. La agrupación también pidió un cambio en el sistema educativo nacional que elimine el problema de desigualdad digital y de infraestructura y que además brinde los apoyos económicos necesarios para que la comunidad estudiantil pueda desarrollar todas sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Cabe señalar que con motivo de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se suspendieron las clases presenciales en las escuelas públicas de nivel básico desde marzo del año pasado y el aprendizaje comenzó a impartirse a la distancia, mediante televisión, radio e internet y con cuadernillos de trabajo para los alumnos que no cuentan con dispositivos móviles y acceso a la red. Educación Retorno a las aulas. * Misión Rescate México dijo que hay entidades federativas donde los hospitales tienen sobrecupo en sus instalaciones por pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19. * Por ello, pidieron a Delfina Gómez, titular de la SEP federal, "no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa". * El próximo mes de marzo se cumple un año de que las escuelas públicas cerraron sus puertas. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste