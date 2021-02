Pensionados del Municipio de Torreón se manifestaron ayer frente a las oficinas de la misma Dirección de Pensiones del Ayuntamiento. Reclamaron el retraso en la aplicación de un aumento del recurso que reciben, además de supuestos errores burocráticos que complican el otorgamiento de préstamos, entre otras situaciones.

Fueron alrededor de 40 personas quienes en punto de las 11:00 horas se comenzaron a dar cita a las afueras de la Dirección de Pensiones, sobre la banqueta de la calle Ramón Corona, entre las avenidas Abasolo y Ocampo. Con letreros pidieron la presencia del director de la oficina, José Manuel Rodríguez, mismo que unos minutos después salió para atender a los quejosos.

"Exigimos, para empezar, el aumento de nuestra pensión, por ahí empezando el mes de enero sacamos una ley de pensiones de que se nos debería de dar el aumento el día 15 de febrero, ya pasó el día 15 y no hay ningún aumento, no hay ninguna prestación, no hay nada, ese es un punto, el otro punto es la cuestión de los préstamos, los compañeros todos vienen y piden un préstamo y luego les mandan hablar de que no se los pueden dar porque se pasaron cinco pesos, noventa pesos y no creemos que sea justo, venimos de algunos ejidos, se dan la vuelta y les dicen en el momento en que vienen aquí", señaló Francisco Sánchez, presidente de la Asociación de Pensionados del Ayuntamiento de Torreón.

Sánchez también reclamó por un apoyo especial que se otorga a los pensionados, el llamado "Peso en Oro", mismo del que supuestamente se está haciendo una elección discrecional de beneficiarios, cuando se debería entregar de forma general.

Al respecto, el jefe de Pensiones, José Manuel Rodríguez, informó que se tomará nota de los reclamos y se buscará eliminar en lo posible los errores burocráticos en el tema de los préstamos, además de que se los aumentos de la pensión se harán retroactivos en el momento en que esté listo, aunque aclaró que ello depende del consejo y sus determinaciones al respecto.