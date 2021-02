No se registran compras de pánico de gas en Madero

En Madero se registró un aumento en la venta de gas L.P, pero no compras de pánico como en otros puntos de la región y del país.

En un recorrido que se hizo a algunos puntos de venta, los trabajadores confirmaron que durante martes y miércoles si se registró más "movimiento" de personas que acudían a comprar el producto y ayer aunque poco, todavía seguían acudiendo, pero no todos llenan sus tanques, ya que dependiendo de la capacidad económica es la cantidad de piden.

En tanto que las unidades de la empresa y que ofrecen el producto hasta los domicilios, también registraron un ligero aumento.

"Todavía ahorita están viniendo, ayer y antier estuvo un poco más exagerado a otros días y las camionetas están viniendo más seguido a cargar los tanques".

Hay que mencionar que en Madero hay tres empresas que ofrecen el producto y en una de ellas el personal del lugar manifestó que el comportamiento fue prácticamente igual al de todos los días.

Los trabajadores en donde si creció la demanda del combustible, reconocieron que debido a los rumores que se han generado en torno a la escasez del gas, las personas deciden prepararse ante una posible eventualidad.

Incluso dijeron que mediante redes sociales se enteraron que en otras ciudades, incluso en la región se generaron filas para comprar gas, pero repitieron que en Madero si hubo un incremento pero no se agotó el producto que se tiene en almacenamiento y aseguraron que no hay problema en la disponibilidad del producto; es decir no están batallando para que les surtan los puntos de venta.