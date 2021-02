Sindicalizados se niegan a regresar a oficinas en Durango

No existen condiciones para que los trabajadores de grupos vulnerables regresen a laborar de manera presencial, consideró la secretaria del Sindicato de los Tres Poderes al Servicio del Estado de Durango, Carmen Villalobos.

Y es que, el gobernador José Rosas Aispuro Torres habló en enero sobre la necesidad de optimizar los recursos este año y planteó que ya no sería posible seguir pagándole a los trabajadores por no hacer nada y permanecer en su casa. "Yo le pido esa comprensión a la ciudadanía de que, si se tiene que despedir a gente que ya prefiere mejor quedarse en su casa porque hay mucha gente que si podría, de los que están en su casa, podrían estar trabajando y no lo están haciendo hoy en día", mencionó. Y agregó que algunos "lo tomaron de pretexto".

DESCONFÍAN DE LOS CASOS

En tal sentido, la dirigente sindical informó que las instancias de salud no están contabilizando los casos reales de COVID-19 ya que, cuando hay un caso confirmado, si también hay otros familiares con síntomas, les piden que también se aíslen y ya no les hacen la prueba.

Dijo que 756 trabajadores sindicalizados, de un total de tres mil 500 están laborando desde casa, y aseguró que es una mínima parte de los empleados quienes no están haciendo nada, pero no porque no quieran, sino porque por la naturaleza de sus funciones, no ven posibilidades de regresar.