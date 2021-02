Suben accidentes en Torreón por consumo de alcohol

Se duplicaron los accidentes relacionados con el consumo de alcohol y las volcaduras por la falta de precaución, así lo reportó ayer jueves el titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio.

El jefe de Tránsito informó que los valores de ese tipo de percances tuvieron un aumento del doble en la comparativa de los meses de diciembre de 2020 a enero de este 2021, por ello pidió a la ciudadanía que se tenga una mayor precaución al volante y se evite circular habiendo consumido cualquier cantidad de bebidas alcohólicas, además de respetar en todo momento los límites de velocidad. Asimismo aclaró que el límite para circular en la zona urbana es de 60 kilómetros por hora, por lo que se mantendrá la vigilancia mediante el uso del radar entre los elementos.

"Le pido por favor a la ciudadanía que tengan la conciencia, la civilidad de manejar con cuidado, de manejar con precaución, es por el bien de todos… Ahorita se tiene una tolerancia en la (carretera) Torreón-San Pedro y en el periférico, carriles centrales, no las laterales, hasta 80 kilómetros por hora; tolerancia, no es que tienen que ir… En bulevares son 60 kilómetros y tenemos áreas que son de 40 y 30, que son hospitales y deportivas. Hay que fijarnos muy bien, hay muchas nomenclaturas y todos sabemos más o menos en qué zonas se encuentran; tener mucho cuidado", manifestó.

Respecto al aumento de los percances relacionados con el consumo de alcohol y las volcaduras, Gutiérrez precisó que en enero pasado se contabilizaron 16 volcaduras de vehículos contra las 8 registradas en diciembre pasado; en el caso de los accidentes relacionados con el consumo de alcohol se tuvieron en enero 35 casos, en contraste con los 17 de diciembre pasado.

También puntualizó que por cuestiones de pandemia y para evitar aglomeraciones en la cárcel municipal, a quienes se detecta con aliento alcohólico o en estado de ebriedad se les decomisa el vehículo y se les imponen las multas correspondientes, pero en caso de que el conductor muestre actitud hostil hacia los oficiales, se les remite directamente a la cárcel municipal.

"Las personas que se ponen agresivas, que insultan a los oficiales, sí se remiten a tribunales. Las multas pueden oscilar de los 3,500 hasta los 9 mil pesos… Nos hemos topado con que hay mucha ciudadanía que nos falta mucho al respeto y lo he dicho, me tocó personalmente, me dijo una señorita 'es su palabra contra la mía', y en este caso es así, cuando es eso no puedes jugártela… Los elementos están tomando las cosas bien", afirmó el jefe de Tránsito y Vialidad.

Gutiérrez destacó además que no se ha registrado un solo caso de abuso de parte de los elementos hacia la ciudadanía en lo que va de su gestión, misma que inició en septiembre pasado, a pesar de que incluso han sido escupidos en la cara y amenazados de cualquier forma, "hemos aguantado todo, tolerancia total y nosotros sí estamos con proceder judicialmente", dijo Alejandro Gutiérrez Zamudio.

Percances

Repuntan accidentes viales. *En enero de 2021 se registraron 16 volcaduras contra 8 de diciembre del 2020, todas relacionadas con la falta de precaución. *Respecto a los accidentes relacionados con el consumo del alcohol se reportó un aumento de 17 a 35 casos, según cifras reportadas desde el Tribunal de Justicia Municipal. *Piden a los conductores que se tenga responsabilidad y civilidad al momento de tomar el volante.