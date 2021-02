Renuncia a su cargo coordinador de Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio

Alejandro Mata Valadez renunció a su cargo como coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en Gómez Palacio y también abandonó su militancia en el partido.

"Hacer del conocimiento de la población que a partir de hoy dejo de ser coordinador de Movimiento Ciudadano. He tomado esa decisión en base a una reflexión que llevé a cabo derivada de los muchísimos desencuentros que tuve con el dirigente estatal, el profesor Óscar García Barrón, pues no coincidimos en cómo vemos la política. Yo hace 12 años dejé el PRI y él tiene unos meses de haberse integrado en las filas de Movimiento Ciudadano y no comulgamos", declaró Mata.

También indicó que además Barrón no veía bien su amistad con el senador José Ramón Enríquez Herrera, mientras que a su vez el coordinador estatal de MC tiene estrecha amistad con el exgobernador priista Ismael Hernández Deras.

Mata declaró que durante más de un año en el que ha sido coordinador en el municipio, el partido se ha mantenido a través de 'cooperachas' pues MC estatal solo les ayudaba con la renta de las oficinas. "Tratan al MC como una franquicia de comida rápida que se adquirió para operar intereses y fuerzas oscuras y externas al partido", añadió.

Agradeció a las dirigencias estatales pasadas y a sus compañeros de lucha en Gómez Palacio.

"Seguramente en algunos días más estaré en un proyecto de envergadura estatal y nacional donde la población tenga en verdad una vinculación y opción de participación libre y real, lejos de líneas e imposiciones políticas y el gatopardismo que tanto agravió al pueblo", acotó.

"No me voy a Morena, no me voy a ningún partido, en unos días más estaremos oficializando nuestra participación", dijo. Mientras tanto Sofía Carriedo, secretaría del MC, estará a cargo de este partido.