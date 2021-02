Acusan a Toño Mauri de usar 'influencias' para conseguir pulmones en días

A pocos días de haber sido dado de alta del hospital tras recibir un trasplante doble de pulmón, el actor Toño Mauri ha sido acusado de usar sus influencias para conseguir donador en poco más de una semana.

El actor fue hospitalizado hace siete meses por complicaciones del COVID-19, teniendo que ser enlistado para recibir un trasplante doble de pulmón por el grave daño que la enfermedad ocasionó en su organismo.

En diferentes medios se celebro que 'ganara la batalla' contra el letal virus que ha cobrado la vida de más de 2.4 millones de personas a nivel mundial, sin embargo, hubo quienes lo criticaron por su 'rápida' operación.

Fue por medio del programa HOY que se transmitió la defensa del propio Mauri, quien aclaró que en Estados Unidos no se puede hacer algo así y que él entró al hospital como cualquier otro paciente.

"No es un tema de que yo lo pueda cubrir o de que 'conozco a fulano', esto aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera. Yo no llegué aquí con ninguna recomendación, con ninguna carta, yo llegué aquí como cualquier otro paciente, tenemos un seguro como cualquier persona, se me trató como cualquier paciente que requiere este servicio", aclaró.