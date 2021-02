Las primeras imágenes de Marte tomadas por Perseverance

Los 7 minutos 'de terror' fueron transmitidos a través de los diferentes canales de la Nasa, donde con nervio los encargados de la misión vieron como el artefacto ingresaba a la atmósfera de marte con peligro de incendiarse y fallar.

Sin embargo, con gran éxito el robot tocó tierra y envió las primeras fotografías del planeta a la base en California:

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ