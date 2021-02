Es un milagro que saliera con vida: FKA twigs tras relación con Shia LaBeouf

“Es un milagro que saliera con vida”, señala la cantante FKA twigs sobre los supuestos abusos físicos y emocionales que vivió junto a su expareja el actor Shia LaBeouf.

Luego de que el pasado diciembre hiciera pública su demanda contra el histrión de Transformers, la artista británica de 33 años detalló en entrevista con la revista Elle lo mal que la pasó como pareja de LaBeouf.

La intérprete de Water Me recordó un episodio que vivió un 14 de febrero, cuando en el auto Shia perdió el control y Twigs pensó que se estrellarían.

“Pensaba para mí misma, ‘me pregunto qué le pasaría a mi cuerpo… si (nos) estrellamos contra una pared a 80 millas por hora”. Estaba buscando la bolsa de aire y no pude ver la señal de la bolsa de aire, así que pensé, ‘si él no tiene bolsa de aire, ¿este auto aplastará mi esternón?’... “estaba pensando, ‘Oh no, si me agacho así y la parte delantera del auto choca contra mi cabeza, ¿me romperá el cuello?”.

Tras ese angustiante momento, FKA twigs intentó escapar, pero asegura que Shia se lo impidió e intentó estrangularla.

En la entrevista, la también modelo contó que el actor no le permitía la alegría, a menos que esa girara en torno a él, de lo contrario se molestaba y reaccionaba de forma agresiva.

“Una vez, me escuchó reír en FaceTime con mi amigo. Entró y tuvo una discusión masiva conmigo porque dijo que él no me hace reír así”, recordó. “Entonces tuve que esconderme de la risa con mis amigos. Se trata de aislamiento, así que no hablo con mis amigos. Odiaba que yo tuviera una experiencia para mí misma (con) algo que no lo involucraba a él, un recuerdo que me dio alegría… Básicamente me hizo sentir que no se permitía la alegría. A eso se reduce todo a: no se me permitía la alegría a menos que girara directamente alrededor de él”, relató.

FKA twigs, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, alega en la demanda presentada en la Corte Superior de Los Ángeles, que LaBeouf la dejó a un estado de constante miedo y humillación, además de que la contagió a sabiendas de una enfermedad de trasmisión sexual.

Como reacción a dicha demanda, Shia envió un correo electrónico al New York Times, en el que expresó:

“No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, sólo reflexiones. He sido abusivo conmigo y con todos por años, tengo un historial de herir a las personas más cercanas a mí. Estoy avergonzado por esa historia y pido una disculpa a quienes lastimé”.