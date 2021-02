Crowded House libera el primer sencillo de su próximo álbum

La célebre banda Crowded House, responsable de éxitos como Don't dream it's over o Weather With You, han comunicado la publicación el próximo 4 de junio del que será su primer álbum de estudio en más de una década, Dreamers Are Waiting.

El anuncio ha tenido lugar en paralelo con el lanzamiento del primer sencillo de este nuevo trabajo, To The Island, que ya está disponible en plataformas digitales; también su video, rodado en diferentes localizaciones de Nueva Zelanda, Los Ángeles e Irlanda y que ha contado como directores con Mark Simon Brown y el propio Neil Finn, líder del grupo.

Además de este y del otro miembro fundador Nick Seymour, la banda fundada en Australia en 1985 cuenta actualmente con el retornado productor y teclista Mitchell Froom, así como con el guitarrista y cantante Liam Finn y su hermano pequeño, el batería Elroy Finn.

"Siempre me ha dado miedo repetir las mismas fórmulas y de algún modo esto es un reinicio fresco y auténtico de Crowded House, con el enfoque de toda nuestra historia y de cómo y por qué empezamos", ha señalado Neil Finn en declaraciones recogidas por Universal Music.

Precisamente su regreso sorpresa en solitario y la gira mundial en la que se embarcó junto a Fleetwood Mac fue la simiente de la vuelta de Crowded House, ya que a su término tanto él como Seymour se sintieron "inspirados y con fuerzas" para abrir un nuevo capítulo de la banda que fundaron hace 35 años.

Doce serán los cortes de su décimo disco de estudio: Bad Times Good, Playing With Fire, To The Island, Sweet Tooth, Whatever You Want, Show Me The Way, Goodnight Everyone, Start Of Something, Too Good For This World, Real Life Woman, Love Isn’t Hard At All y Deeper Down.

Junto con el disco, está previsto que realicen también una gira internacional que arrancará el 4 de marzo en Nueva Zelanda, de donde son originarios varios de sus miembros.

Dreamers Are Waiting tomará el relevo a Intriguer (2010) y sumará otra muesca a una discografía que arrancó en 1986 con el homónimo Crowded House, en el que ya se incluían algunos de sus mayores éxitos, como Don't Dream It's Over o Wold Where You Live.

Se estima que el grupo ha vendido más de 10 millones de copias de sus álbumes, a destacar el recopilatorio Recurring Dream: The Very Best of Crowded House (1996), lanzado tras su primera disolución, que fue un éxito en varios países.