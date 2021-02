Recuerdan en redes cumpleaños de 'Chabelo' con memes

Xavier López "Chabelo" es comúnmente conocido por su programa de televisión "En familia", el cual duró 48 años al aire; sin embargo, los más jóvenes seguramente lo ubican por las decenas de memes que éste protagoniza desde hace más de una década.

"Chabelo", que el miércoles cumplió 86 años, se ha convertido en un referente de la cultura popular, así como protagonista de ocurrencias y chistes en redes sociales, en los que se recuerda su larga trayectoria artística y a que diversas las generaciones han crecido con él.

El actor mexicano confesó en 2018 que estos memes no le generan ninguna molestia: "Algunos son divertidos, posiblemente piensan que son ofensivos, yo no lo tomo así, de todo corazón y no hablo nomás de dientes para afuera, les digo gracias", dijo el conductor, ahora retirado de la pantalla chica.

Xavier López, Pedro Sola y Silvia Pinal, por mencionar a algunos, forman parte de un grupo de personalidades de la televisión que han sido redescubiertas por las nuevas generaciones a través de los memes que se hacen de su persona.

Xavier López "Chabelo" nace un día como hoy en mil novecientos tijiri cinco. En ese entonces tenían que decir "tijiri" porque ese malvado presidente Lázaro Cárdenas les expropió la palabra "treinta". pic.twitter.com/Ny5r5xmg3r — Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 17, 2021

#efeméride 17 de febrero de 1935 nace Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, en Chicago Illinois #EEUU. Importante actor y comediante que por décadas ha protagonizado programas de concursos, cómicos y de radio. Aquí en un sketch de la Carabina de Ambrosio, 1973 pic.twitter.com/xtl1BBuZNO — Tlahtoani_1521 (@Tlahtoani_1521) February 17, 2021

#Chabelo feliz cumpleaños No sé cuántos pic.twitter.com/ABmPw9wZN6 — ricardo hernandez co (@ricas0013) February 18, 2021

Acta de nacimiento de Chabelo pic.twitter.com/tqZkRlVOXx — Lycaon (@Lycaones) February 18, 2021