Estas son las novedades que dejó Nintendo Direct

La tarde del miércoles la compañía de videojuegos realizó su primer Nintendo Direct del año y, de manera virtual, anunció cuáles serán los juegos que llegarán en la primera mitad de 2021 a los jugadores de la Nintendo Switch. A continuación te damos los detalles.

Primero vale la pena decir que había mucha expectativa respecto a esta presentación pues es el primer Nintendo Direct que se realiza desde 2019, además, la gran N había estado muy callada con respecto a nuevos lanzamientos pero ahora sabemos qué podemos esperar en los próximos meses: muchos remakes y remasterizaciones.

No es de sorprender que Nintendo haya tardado tanto en dar a conocer novedades, la pandemia de COVID-19 afectó de manera importante a la compañía que tuvo que retrasar muchos de sus planes. Sin embargo la espera terminó y estos son algunos de los anuncios que hizo esta tarde:

Los nuevos personajes de SuperSmash Bros. Ultimate serán Pyra y Mythra, de Xenoblade. Estarán disponibles a partir de marzo.

Otro exitoso juego que recibirá una actualización es Animal Crossing: New Horizons que recibirá contenido de Super Mario el 25 de febrero.

Respecto a los títulos que pronto llegarán a la Nintendo Switch podemos mencionar a Fall Guys que aparecerá durante el verano; en la misma temporada también llegará Samurai Warriors 5; mientras que Miitopia saldrá el 21 de mayo; y Star Wars: Hunters que estará disponible más adelante este año.

Por otra parte hay juegos que recibirán una nueva apariencia para mejorar su aspecto y jugabilidad en la Swicth. Por ejemplo, Legend of Mana será remasterizado y estará disponible a partir del 24 de junio de 2021.

Otro más que recibirá una actualización será The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Se trata de una remasterización del popular título de Wii que llegará a la Nintendo Switch el 16 de julio de 2021. En el 35 aniversario de The Legend of Zelda se dio a conocer que en este título los jugadores podrán usar los Joy-Con para imitar los movimientos del Wii, aunque también será posible jugar con controles tradicionales. De hecho también se anunció el lanzamiento de un par de Joy-Con, los cuales tienen un diseño inspirado en la Espada Maestra y el Escudo de Hyrule. Estos accesorios estarán disponibles el mismo 16 de julio.

Por otra parte, un título ya clásico que llegará en una nueva versión es Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville cuya edición Complete Edition debutará el próximo 19 de marzo.

También se confirmaron títulos que ya habían generado expectativas entre los gamers, por ejemplo Monster Hunter Rise de Capcom que aprovechó el Nintendo Direct para mostrar un nuevo tráiler del juego y anunciar que llegará el 26 de marzo.

También se dio a conocer que Ninja Gaiden Master Collection, que incluye los tres juegos de la popular franquicia llegará el 10 de junio.

Otro más que ya tiene fecha de salida es No More Heroes 3, lo nuevo de Goichi Suda cuyo lanzamiento será el 27 de agosto. Mientras que Neon White de Annapurna Interactive, llegará a la Nintendo Switch en invierno de este año.

No podía faltar Mario en la presentación. Nintendo anunció la llegada de Mario Golf Super Rush disponible desde el 25 de junio.

Lo nuevo

Las compañías desarrolladoras también aprovecharon el evento virtual para dar un adelanto de sus próximos lanzamientos, aunque sin especificar fechas.

Por ejemplo, los creadores de Octopath Traveller presentaron Project Triangle Strategy un RPG que promete luchas en distintos niveles para usar elementos de los escenarios a favor del equipo.