Máxima motivación de Miguel Berchelt y Óscar Valdez

Miguel Berchelt, que el próximo sábado defenderá por séptima vez su Campeonato Mundial Superpluma CMB, y Óscar Valdez, el retador, exmonarca universal Pluma OMB y dos veces olímpico, tienen muy claro que la pelea que protagonizarán este sábado, en Las Vegas, será una guerra.

Y coinciden también en afirmar que hicieron una gran preparación, que están muy motivados, se respetan mutuamente, pero contrastan en el veredicto, y lo argumentan. Berchelt asegura que ganará por nocaut, por momento, experiencia y pegada. Valdez dice que ganará, porque el "Alacrán" no ha enfrentado a un peleador tan completo.

Berchelt (38-1-0, 34 KO's) y Valdez (28-0-0, 22 KO's) se enfrentarán en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas, en una de las peleas más esperadas de los últimos años. Valdez dijo sentirse emocionado, pues es la oportunidad que tiene de cumplir los sueños tiene desde niño, proclamarme campeón del mundo del CMB.

"He entrenado muy duro física y mentalmente. Iré contra los pronósticos, hay gente que cree que Berchelt tendrá una pelea fácil, pero estoy listo para el reto y para cumplir mi sueño. Me he preparado de todas las formas y no para un solo estilo, tenemos plan A y plan B" aseguró.

Por su parte, Berchelt dijo estar feliz y emocionado, muy motivado, concentrado y enfocado en hacer su trabajo bien "He luchado mucho por llegar a este punto, va a ser una gran pelea y listo para que se venga la guerra. He trabajado mucho. México se va a paralizar el sábado, es de las peleas más esperadas en el año".

Confesó que mucha gente le ha manifestado su apoyo, donde la gente en redes sociales se ha volcado comentando esta pelea. Muchos le van a Berchelt, la misma cantidad a Valdez.

"Mi Instagram no había estado tan visitado como esta semana, se que hay una gran expectativa y vamos a darlo todo. No les voy a quedar a deber, voy a dar lo mejor que tengo, voy a hacer una pelea inteligente, ya saben el poder de puños del Alacrán, vamos a soltar toda la ponzoña y que se de el nocaut de este lado", estableció.

Al hacerle ver que Valdez dijo que la pelea que ya estaba pactada para realizarse en noviembre del año pasado, Berchelt la canceló porque no estaba preparado, el campeón del mundo reviró de manera frontal.

"El sábado vamos a tener 36 minutos para expresarnos como nos tengamos que expresar, para bailar al son que nos toquen. Las peleas entre mexicanos han sido unas guerras y por eso son tan especiales y esperadas en Estados Unidos, él tiene su estrategia y yo tengo la mía, puedes mover un peón, puedes mover otra pieza. Los estilos hacen peleas, y los estilos de Óscar y el mío se prestan para que sea una guerra", estableció.

El "Alacrán" se comprometió a ofrecer una gran pelea, y darlo todo para refrendar el título.

"Voy a hacer una pelea muy inteligente y muy completa, donde saldrán a relucir todos mis dotes como boxeador, mi inteligencia, mi pegada, mi boxeo. Voy a pelear con todo el corazón", afirmó.

Berchelt dijo que tiene confianza en que Alfredo Caballero estará con él desde el pesaje, este viernes, y desde luego en su esquina el sábado, pues "soy como un yate de primer nivel que necesita un capitán de lujo para que todo marche a la perfección, y Caballero es de los mejores entrenadores de México hoy por hoy".