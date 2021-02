Naomi Osaka frena a Serena Williams

Una vez más, Serena Williams se hallaba cerca de un 24to título en torneos del Grand Slam, con lo que empataría un récord. De nuevo estaba jugando suficientemente bien como para llegar a las últimas jornadas de un major.

Y como en otras ocasiones, Williams no pudo avanzar esos últimos pasos. Cayó ayer por 6-3, 6-4 ante Naomi Osaka en las semifinales del Abierto de Australia.

Osaka, quien doblegó también a Williams en la caótica final del Abierto de Estados Unidos de 2018, se instaló en su cuarto duelo por el título de un major y extendió a 20 su racha de victorias consecutivas.

La japonesa (3ra preclasificada), conquistó también el US Open del año pasado, junto con el Abierto de Australia de 2019.

El sábado, se medirá con una debutante en finales de Grand Slam.

Al cierre de la edición, la estadounidense Jennifer Brady (se imponía 6-4, 3-6, 4-2 a la checa Karolina Muchova en la otra semifinal.

NADAL LAMENTA ERRORES

El español Rafael Nadal (2) hizo autocrítica al asegurar que cometió dos fallos en el desempate del tercer set que no puede hacer si quiere aspirar a ganar un Grand Slam después de tropezar en los cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas, con quien dejó ir una ventaja de dos sets, y cayó 6-3, 6-2, 6-7, 4-6, 7-5.

"Jugué dos puntos malos en ese 'tie-break', no puedo cometer ese fallo de derecha y luego ese remate si quiero aspirar a ganar", comentó después de ser remontado en un partido que alcanzó algo más de cuatro horas .

20 VICTORIAS consecutivas tiene la japonesa Naomi Osaka, 13 de ellas en Grand Slam.

"Así es el deporte, no creo que haya merecido más de lo que he ganado aquí en Australia", opinó respecto a la diferencia de títulos que hay entre el Abierto de Australia y el resto de "majors" en su palmarés.

"Él ha jugado mucho peor en los dos primeros, eso es una realidad. Luego él ha jugado muy bien después de esos dos errores", añadió.

"Estaba bien de la espalda. Al menos me voy mentalmente sano después de todo lo que hemos pasado con esos problemas de espalda", dijo tras despedirse de su lucha por el que hubiera sido su título Grand Slam número 21.

El tenista de Manacor sufrió entonces un tirón en la pierna, y tuvo que abandonar momentáneamente la sala de entrevistas. Unos minutos después regresó para seguir con su conferencia de prensa en español. "Me preguntaban si estaba bien preparado y está claro que no, me ha faltado algo más de preparación", bromeó.

"Hay que aceptarlo y no hay ningún drama, hay que seguir", firmó sobre su derrota.

"No tengo palabras para describir lo que he vivido. He empezado muy nervioso y no sé que ha pasado después del tercer set, todo ha empezado a funcionar", comentó Stefanos Tsitsipas.

El griego también aprovechó para retirar las críticas que hizo sobre el juego del que será su próximo rival, el ruso Daniil Medvedev (4), al decir que era "aburrido".

"No es verdad aquello que dije de que era aburrido su tenis. Juega muy inteligente y va a ser un partido muy complicado. Llega en un gran estado de forma", concluyó.