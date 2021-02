Propondrán a Subcomité de Salud regreso del Paseo Colón de Torreón

La titular de la Comisión de Desarrollo Social en el Cabildo de Torreón, Thalía Peñaloza, adelantó que se hará una propuesta al Subcomité Técnico de Salud en La Laguna para que regresen las actividades del Paseo Colón de Torreón mediante protocolos específicos de salud.

La edil informó que se trata de un proyecto en el que se privilegiará la actividad deportiva y de recorridos recreativos, por lo que en caso de que se tenga "luz verde" al respecto no se verán brincolines, atracciones o espectáculos infantiles, tampoco ventas de alimentos al aire libre o actividades que puedan llevar a que ocurran aglomeraciones.

"Es una propuesta con el director de Desarrollo Social (César de la Garza), yo como presidenta de la comisión le veo un sentido muy positivo a que esto se lleve a cabo, ya que sería un esparcimiento para las personas, hay muchas plazas en todo Torreón donde ya poco a poco hemos ido saliendo con nuestras familias y Paseo Colón no tendría tantas actividades como en un inicio… Habría tres carriles, uno peatonal, un carril de bicis que es la ciclovía y un carril para patines o patinetas, se está revisando, se está analizando en la dirección", expuso.

Peñaloza también dijo que la participación de otras direcciones municipales en ese nuevo formato del Paseo Colón sería mínima, pues únicamente se busca que se aproveche el espacio inclusivo de la calzada Colón mediante los protocolos adecuados.

Por su parte, el jefe de Desarrollo Social de Torreón, César de la Garza, afirmó que no habría necesidad de reactivar el presupuesto necesario para esa actividad específica, toda vez que en la Ley de Egresos de este 2021 ya no se contempla una partida para ello y las acciones del nuevo formato no requerirían más que "organización y planeación".

La propuesta será enviada al Subcomité Técnico de Salud, mismo que será el encargado de determinar si ello ocurre o se pospone la actividad social del paseo hasta que pase la contingencia sanitaria.