Carlos Yorvick le apuesta al amor

Se dio a conocer como actor, sin embargo, es su faceta de cantante la que hoy en día desea que el público conozca.

Carlos Yorvick, nacido en Tijuana, Baja California, recién presentó el tema Gotitas de miel, cuyo video oficial ya se encuentra en YouTube.

"Estoy muy contento de que la gente está escuchando esta canción y viendo el video. Yo, cuando estaba niño, estaba enamorado de una chica, pero nunca le quise decir que me gustaba y luego resultó que, con el paso del tiempo, yo también le agradaba, y a raíz de esa situación nació esta melodía.

"Es una rola muy romántica, creo que es muy necesaria en estos días porque estamos viendo cómo han quedado en el olvido las flores, las cartitas de amor, las llamadas melosas y, bueno, Gotitas de miel viene a recordarles que el amor tiene que demostrarse a diario", contó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Carlos externó que pese a que dichos detalles poco a poco van quedando en el olvido, él se dio cuenta de que hay a quienes sí les gustan y los siguen llevando a cabo. "¿Saben cómo me di cuenta? Metiéndome a los videos que hay de Napoleón, José José, José Luis Perales... En los comentarios de los clips vi a personas jóvenes expresando su aceptación a las canciones de ellos, gracias a eso entendí que el romanticismo se niega a morir", dijo.

Carlos espera que más cantantes les apuesten a las baladas y a los temas de amor para que con ello contribuyan a que no se extingan las melodías inspiradas en el amor.

"Es responsabilidad de todos nosotros mantener esto vigente y qué mejor que sea por medio de la música. En el video de Gotitas de miel se aprecia el estilo de Quincy Jones, quien fuera productor de Michael Jackson".

Por otro lado, Yorvick comentó que se encuentra muy agradecido con la vida por la oportunidad que le brindó al encarnar a Juan Gabriel, en su etapa joven, en la bioserie del fallecido intérprete de Querida.

"Tengo siempre presente al señor Alberto Aguilera, porque gracias a él tuve un acercamiento con la gente. Sin duda fue una gran experiencia que además me catapultó".

El actor confirmó que se prepara una segunda temporada inspirada en los últimos años de vida del llamado "Divo de Juárez".

"Me llevo muy bien con los hijos de Juan Gabriel y sí tienen planes de hacerla. Lo que va a pasar va a pasar, no podemos controlar las cosas y si voy a estar ahí, es porque así tenía que ser".

En cuanto a su carrera de actor, Carlos comentó que no piensa hacerla a un lado.

"La actuación es como mi papá y la música es como mi mamá. A estas dos facetas las amo mucho. Lo padre de la música es que también puedo estar actuando de cierta manera.

"Hay proyectos en cine y para plataformas, les estoy dando seguimiento, pero con todo esto de la pandemia no hay fechas para retomarlos, también es por eso que en estos momentos me estoy enfocando en la cantada", dijo.

Sobre 2020, Yorvick sostuvo que no lo recordará como "una pesadilla", ya que también vivió situaciones positivas.

"Fue un año fuerte, pero al mismo tiempo fue bueno, fue de aprendizaje. Me sirvió para darme cuenta de adónde quería llevar mi vida. La verdad es que me sensibilicé demasiado y también les cuento que he perdido a muchos seres queridos por COVID-19", dijo.