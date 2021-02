Gobierno de Australia cuestiona 'credibilidad' de Facebook

El gobierno de Australia cuestionó este jueves la "credibilidad" de Facebook después de que la multinacional estadounidense prohibirá a los editores y al resto de usuarios en el país oceánico compartir noticias elaboradas por medios de comunicación en su plataforma.

"Facebook necesita pensar con mucho cuidado sobre lo que esto significa para su reputación y prestigio (...) En este momento, cuando ya existen dudad sobre la credibilidad de la información en Facebook, es algo que obviamente deben de considerar", dijo al canal público ABC el ministro de Comunicación, Paul Fletcher.

La compañía tecnológica indicó que la medida es en respuesta a una propuesta de ley que impulsa el Gobierno australiano para obligar a Facebook, y otras plataformas, a acordar un pago por las noticias y contenidos que ellos publican, pero que son elaboradas por los medios tradicionales.

"Como respuesta a la nueva propuesta de ley, Facebook restringirá la capacidad de los editores y el resto de las personas en Australia para compartir o leer contenidos noticiosos producidos por medios australianos o internacionales", indicó en un comunicado la firma que dirige Mark Zuckerberg.

En la práctica, ello supone que todas las noticias producidas por medios australianos quedarán vetadas en Facebook, y que además, aquellas producidas por medios de fuera de Australia no serán visibles para los usuarios del país.

El bloqueo ha afectado a otros servicio y perfiles, como al Departamento de Incendios y Servicios de Emergencia de Australia Occidental o a la Oficina de Meteorología, aunque Facebook matizó a posteriori que las páginas del gobierno "no deberían" verse afectadas.

El Parlamento australiano estudia una propuesta de ley que obligue a las tecnológicas y medios acordar un pago por las noticias; y en caso de no alcanzar un acuerdo, un tribunal deberá mediar para decidir el monto.

Tanto Facebook como Google, que llegó a amenazar con dejar de operar en el país, han expresado en repetidas ocasiones su rechazo a esta propuesta de ley, que anoche fue aprobada por la Cámara de Representantes y se espera que la semana que viene llegue al Senado.

Josh Frydenberg, el jefe de la oficina del Tesoro, publicó en Twitter que mantuvo una conversación "constructiva" con Zuckerberg, quien "planteó algunas cuestiones pendientes con el código de negociación con los medios".

Sin embargo, este mismo miércoles, Google y News Corp, empresa editora de cabeceras como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post, anunciaron un acuerdo por el que el gigante de internet pagará por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador.

Se trata de un acuerdo de tres años por el que Google pagará "cantidades significativas" a News Corp a cambio de poder mostrar las noticias elaboradas por los distintos diarios de su propiedad en la sección destacada de Google Noticias, pero no se detallaron las cuantías.

Las cabeceras de News Corp que recibirán dinero de Google son The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch y The New York Post en EUA; The Times, The Sunday Times y The Sun en el Reino Unido; y varias publicaciones en Australia como The Australian, Sky News, news.com.au y multitud de medios locales australianos.

El buscador también llegó recientemente a otro acuerdo similar con 121 empresas editoras de Francia y en los últimos tiempos ha cerrado contratos particulares con editores de Argentina, Brasil, Alemania y Reino Unido.