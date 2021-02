Jesús 'Chapito' Sánchez es feliz poniendo de su parte en Chivas

Chivas visitará el próximo lunes a un equipo que no ha ganado todavía en el Clausura 2021, que los dos puntos que suma se deben a los empates obtenidos en la fecha uno ante Juárez y en la dos, cuando en calidad de visitante se logró una unidad en casa del actual campeón, León.

La situación que vive el Pachuca no es para confiarse, en el redil le dan todo el respeto que merece el rival, porque aseguró Jesús Sánchez, en los encuentros que le ha tocado verlos, no juegan mal, simplemente no les están saliendo las cosas.

"Sabemos que es un equipo intenso, no han conseguido más puntos no porque hayan jugado mal, me tocó ver el partido ante el Atlas y generaron oportunidades. Concentración, intensidad, es lo que debemos tener porque es un plantel que juega así".

Al "Chapito" le ha tocado ya marcar anotación en el actual torneo, fue ante el León y espera seguir colaborando de esta manera o poniendo centros, porque precisó que nadie en el equipo busca el lucimiento personal sino grupal.

"Es el momento más emocionante del partido, el gol, soy feliz colaborando y poniendo mi parte. No queda más que seguir trabajando para corregir y ser mejores".

Las dos anotaciones que tiene el Pachuca se las hizo, el primero a Juárez en casa y el segundo, al Querétaro. Ante los rojiblancos, los Tucos buscarán su segundo tanto en casa, así como su primera victoria del campeonato.