Captan en pleno beso a Cara Delevingne y Jaden Smith

Los famosos fueron fotografiados muy cariñosos en West Hollywood en California el pasado domingo en el Día de San Valentín.

En dichas imágenes se puede ver a Jaden Smith darle una gran ramo de rosas rojas a la también actriz, quien le responde con un abrazo y beso.

Cara Delevingne kisses Jaden Smith

Cara Delevingne took her friendship with Jaden Smith who gave Cara a huge bouquet consisting of two or three dozen red roses to another level by publicly kissing him in West Hollywood on Valentine's Day pic.twitter.com/bctS0MIDLZ