Tim Burton se estrenará en Netflix con 'Wednesday Addams Family'

Por medio de sus redes sociales, Netflix compartió el poster del proyecto que narrará la vida adolescente de Merlina, en la cual tratará de dominar su habilidad psíquica y frustrar una ola de asesinatos que ocurren en la ciudad en la que habita.

La serie constará de ocho episodios, los cuales aún no tienen fecha de estreno.

La colaboración entre la plataforma y el aclamado director llega después de que se cancelara la película animada de la familia Addams de Illumination entertainment de él mismo.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq