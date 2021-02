Gloria Trevi compartirá la verdad sobre su vida en bioserie

Gloria Trevi está celebrando varias cosas; primero, su cumpleaños 53, también su concierto online el próximo 27 de febrero y, sin duda, la realización de su bioserie, en la que, dijo, está muy comprometida.

"Todo será una participación mía, estoy súper entregada y sobre todo no pretendo que en mi serie yo salga como una persona que nunca cometió ningún error sino al contrario, quiero que se comparta no mi verdad sino la verdad".

La cantante agregó que pronto saldrá esta historia, producida por Carla Estrada, y que aplaude que sea una bioserie y no una película.

"Qué bueno que es una bioserie porque en una película realmente es imposible contar mi vida, hubiera tenido que ser El Señor de los anillos triplicado, mucha historia, vida, momentos que he tenido y ahorita sí les voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, cuando los comencé a realizar, cuándo esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas", contó la cantante en conferencia de prensa.

Así como dijo que compartirá todos esos procesos luminosos y dolorosos de su vida, la intérprete también señaló durante conferencia de prensa cuál ha sido uno de sus mayores aprendizajes en la vida.

"Yo creo que la experiencia que más me ha enseñado, tengo varios aprendizajes, creo que una de las cosas que más me ha enseñado en la cuestión del dolor es poner tu confianza en las personas equivocadas, y terminan traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere; no pongas tu amor, tu cariño ni nada en alguien que no se lo merece, eso es lo mejor que yo podría decir y, sin embargo, dentro de las cosas bonitas está decirles que nunca se rindan, yo sé que estamos pasando por momentos complicados pero no se rindan", agregó.

Además de su concierto este 27 de febrero (cuyos boletos están a la venta por eticket), Gloria estará en los Premios Lo Nuestro, este jueves.

"Vienen muchas cosas, los Premios Lo Nuestro, justo en el cumpleaños de mi hijo; no voy a poder comer pastel pero de todos modos tenía que prepararme, van a reconocer mi trayectoria y vienen muchísimos proyectos más muy pronto, estoy por firmar un contrato muy importante para mí", comentó.