Salma Hayek responde a quienes dicen que se casó con Pinault por su dinero

A pesar de que ha estado casada durante 15 años, Salma Hayek-Pinault sigue recibiendo el odio de quienes piensan que solo está con François-Henri Pinault por su dinero.

Durante una aparición en el podcast de Dax Shepard, "Armchair Expert", Salma compartió que realmente ya no le molesta, aunque señaló que nadie sabe lo que está sucediendo en su matrimonio y eso es todo lo que importa.

"Cuando me casé con él, todo el mundo dijo: 'Oh, es un matrimonio arreglado. Ella se casó con él por dinero'. Yo estaba como: 'Sí, lo que sea, perr*. Piensa lo que quieras'. Quince años juntos. Y somos fuertes en el amor y ni siquiera me ofende", comentó Hayek a Dax Shepard.

Hayek continuó diciendo que ella estaba consciente de que él era super rico cuando se conocieron. Pero, agregó, se las arregló para superar todo eso.

Además de estar casados durante más de una década, los dos comparten una hija de 13 años, Valentina.

"Era lo último que quería. No era mi tipo en absoluto", dijo. "Entré con las ideas preconcebidas y él las derritió todas".