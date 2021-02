Que sigan ladrando, dice Origel sobre críticas

El periodista, Juan José Origel, subió un video en su canal de Youtube en el dice que no le preocupan los ataques que recibió en redes sociales luego de que él mismo diera a conocer que se había vacunado contra COVID-19.

Al final del mismo, comentó energico, "Que sigan ladrando".

A lo largo de seis minutos Origel informó que le tienen sin cuidado los señalamientos de los que ha sido objeto.

"Yo aquí, tranquilo en casita, con mis criaturas (sus mascotas), como dicen 'entre más conozco a la gente más quiero a mi perro'

"Se los digo de verdad, yo ya no veo ningun canal de nadie ni de nada porque no me interesa y yo les agradezco a todas las personas que dicen 'ay viste lo que dijo fulano o zutano o perengano de ti', pero ya no me interesa lo que digan de mí", sostuvo.

Origel de igual manera se mostró muy preocupado sobre cómo el virus ha terminado con la vida de muchas personas o bien los ha dañado de alguna forma, tal y como le ocurrió a su gran amigo, el actor Toño Mauri.