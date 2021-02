Aplica banca más controles al servicio electrónico en México

La preocupación que existe en el sector bancario por el crecimiento de fraudes ante el confinamiento y una mayor cantidad de operaciones en línea ha provocado la aplicación de mayores controles para disminuir el riesgo para los clientes.

"El fraude es una preocupación para toda la industria. En la pandemia han aumentado los intentos de ataques a los clientes, no sólo en fraude bancario, sino en cualquier intento de fraude electrónico, en redes sociales. Ha habido mucho aumento de esto, y es una preocupación que hay que abordar con soluciones", explicó el director general adjunto de Banca Digital de Scotiabank, Mache Herrera.

Ante mayores intentos de la delincuencia por robar el dinero de cuentas bancarias de los usuarios, la firma explicó que ha reforzado la protección en claves digitales como el token que se utiliza para realizar transferencias, así como mayor tiempo de espera para dar de alta a un nuevo usuario y enviarle dinero a través del Sistema de SPEI.

"Si quieren enrolar una nueva cuenta destinataria para hacer una transferencia SPEI, durante 24 horas no se va a poder, para que el cliente, si llegase a ser suplantado, pueda tener tiempo de decir que no hizo el enrolamiento", dijo el directivo. "Lo vamos a estar contactando por SMS, por correo, a su aplicación, avisándole que se generó un nuevo token virtual, y en caso de que no haya sido él, que pueda avisarnos y prevenir cualquier situación de fraude".

Datos a septiembre pasado de la Condusef muestran 3 millones 433 mil de reclamos por posible fraude, con impacto a los clientes de los bancos por 14 mil 633 millones de pesos.