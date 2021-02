Óscar Valdez está listo para el 'Alacrán'

- A Óscar Valdez, salir como la víctima contra Miguel Alacrán Berchelt lo motiva a "tapar bocas". El púgil de Sonora confía en llegar a la cita de este sábado al tope de su preparación, luego de pulirse bajo la tutela de Eddy Reynoso.

"Me siento un boxeador más completo en el equipo de Eddy Reynoso, pero el Alacrán va a sacar lo mejor de mí. La gente no ha visto mi potencia al máximo. He peleado con una costilla lastimada, con la mandíbula fracturada, pero perder nunca es opción para mí. Sea como sea, hay que aguantar y levantarse; ya he pasado por lo más difícil y puedo pasar por cualquier cosa, verán a un boxeador más completo", advirtió el exboxeador olímpico, quien busca destronar al monarca superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Así que no llegar como favorito lo tiene sin cuidado: "No sería la primera vez que alguien con las apuestas abajo gane; entonces, creo que entrenando duro, con disciplina y mentalidad se puede ganar. Escuchar a Julio César Chávez decir que ve a Berchelt ganar no me afecta, y lo uso como motivación para demostrar lo contrario. No hay nada más bonito que tapar bocas".

Luce confiado y presume tener más de una estrategia en busca del triunfo: "Me he preparado muy bien, sé que [Berchelt] usa bien su distancia, pero muchas veces le gusta fajarse. Todo depende de qué estilo va a traer esa noche, pero lo que sea, estoy preparado. Hice sparring con rivales altos y también con otros a los que les gusta ir al choque. Se cumpliría un sueño si gano, me acercaría a ser reconocido como uno de los mejores mexicanos de la historia. Es un camino largo, pero sería un pasito más".

Tampoco le preocupa llegar como invicto: "No significa nada, pero este es mi momento de brillar y no quiero perder".