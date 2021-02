'MasterChef me cambió la vida', asegura la chef Betty

Hace casi seis años, la chef Betty Vázquez pensaba seriamente en retirarse del mundo de la gastronomía, sin embargo, llegó a su vida MasterChef México y ahora dice con gusto, "me saqué la lotería sin haber comprado un cachito".

En la recta final de la octava temporada de "La cocina más famosa de México, Betty charló en exclusiva con El Siglo de Torreón del amor que le tiene a su labor dentro del programa y además comentó que las mejores nueces que ha comido son de Torreón.

¿Cómo estás?

Encantada de saludar a los laguneros. Les agradezco a todas las personas que no has seguido ejn estos casi seis años de MasterChef México.

Se acerca la gran final de esta octava temporada, ¿Cómo va todo?

Estamos ya con los nervios de punta. Los chicos están bien estresados, ya se dieron cuenta que no vinieron a hacer amigos y que el reto es personal y no comunitario. Cuando tienes muy claro hacia dónde vas tienes que ser frio y no lo digo en mala onda. Los chicos están en un concurso, y desde un inicio les dije que no venían a hacer amigos, los que realmente se vuelvan amigos saldrán a relucir cuando esto termine y sigan en contacto.

¿Hay algún participante que te haya dado dolor de cabeza?

Dolor de cabeza, no. Hay participantes que te mortifican, por ejemplo, en las últimas semanas Meche estaba delicada de salud porque le subía y le bajaba la presión y eso estaba alternado su trabajo; Salime, es la más chica de edad esta temporada y a veces yo la veía que se sentía sola, sin embargo, nos ha demostrado lo fuerte que es.

¿Cómo ves la evolución de los participantes, sobre todo de los que se acercan a la final?

Estoy muy contenta. Primero, fue muy complicado elegirlos sin un casting presencial y luego ya seleccionados s ver sus capacidades cuando los teníamos enfrente fue otro reto, así que les puedo asegurar que en esta temporada los chicos han crecido más en relación a temporadas pasadas, ellos llegaron a un nivel y poco a poco han ido creciendo.

¿Consideras que fue positivo cambiar Masterchef México de domingo a viernes?

Pienso que sí. Los cambios siempre generan incertidumbre, pero creo que funcionó. Debido a la pandemia no había mucho que hacer los viernes por la noche y entonces la gente estuvo más que pendiente del programa. Yo digo que nos fue bien porque la gente siguió pendiente de MasterChef y hemos sido tendencia en redes sociales.

¿Qué se siente ser la única mujer entre los jueces, bendita entre los chefs?

Primero muy apapachada, pero la cosa es que yo siempre he dicho que en mi carrera somos colegas sin ver sexos. Cuando yo empezaba mi carrera tenías que hacer de todo, sin pensar si quiera si podías o no, para poder ganarte el respeto de los colegas. Me llevo muy bien con todos los chefs del programa.

¿Cuál es el aprendizaje que te ha dejado esta temporada de MasterChef, misma que se ha realizado en tiempos de pandemia?

Lo más importante ha sido el compromiso comunitario de un equipo de trabajo. Cuando se nos planteó la posibilidad de hacer esta temporada en mayo, todos estábamos nerviosos y poco a poco fuimos posponiendo las fechas de arranque hasta que nos sintiéramos más preparados con los protocolos. Somos más de 100 personas en foro, nadie nos contagiamos y eso reafirmó el compromiso que cada uno de nosotros tuvo.

¿De qué manera ha sazonado tu vida MasterChef?

Bueno qué les puedo decir, MasterChef ha sido un regalo de vida. Tengo 41 años dentro del medio gastronómico, yo estaba pensando jubilarme cuando hace seis años llegó a mi vida MasterChef y me cambió todo el panorama. Solo puedo decirles que MasterChef me cambió la vida. Cuando piensas que a tu vida le falta algo, en verdad que la vida misma te sorprende.

"Tengo una vida completamente activa en todos sentidos. Solo puedo decir que hoy por hoy estoy súper agradecida por la oportunidad que me dio la empresa, he aprendido y he crecido mucho como profesional y como ser humano. Esto ha sido como sacarte la lotería sin haber comprado un cachito".

Tienes un restaurante, ¿Cómo has podido sobrellevar tu negocio en el puerto de San Blas en medio de esta crisis sanitaria?

En la parte económica me ha ido muy mal porque cerré cuatro meses y medio y eso nos golpeó bastante, pero también he aprendido mucho. Venía de cuatro años y medio de mucho viaje, de no estar en casa, así que por fin pude estar en casa y de esa manera goce a mi familia, a mi jardín y a mi negocio aunque estuviera cerrado.

"Les cuento que no despedí a nadie, el equipo se quedó completo. Ahora, en este 2021 creo que será duro como 2020, sin embargo, ya no estamos tan novatos, ya sabemos de qué se trata todo esto. Por favor, sean solidarios entre ustedes, hay que ayudarnos unos a otros".

¿Qué has escuchado de la gastronomía lagunera?

Cada vez que viajo a algún lugar de México, me sorprende. Cada región tiene una magia en particular. Puede ser el aire, el agua, la tierra… y eso provoca que los sabores sean extraordinarios. Allá en La Laguna he comido las mejores nueces de mi vida.

¿Qué opinas de los laguneros que han estado en MasterChef como Chema Valdez, Angela Aranda y Nicolás González?

Me da mucho gusto que la gente se atreva. Las personas no se da ncuenta la valentía que hay que tener para entrar a este tipo de concursos, a muchos se les hace fácil criticar, cuando no saben la presión que tienen los participantes. Es muy lindo que cada uno de ellos nos presenta lo mejor de su gastronomía.

Talento

Los laguneros que han estado en MasterChef son:

Angela Aranda

Nicolás González

Jose María Valdez

Nallely Martínez