Amor, clave para preparar comida: maderense

"Yo siempre he dicho que la receta especial, es el amor con que se hace la comida" son las palabras de Claudia Herrera, al preguntarle si hay algún ingrediente especial para preparar la tradicional comida de Cuaresma, celebración que empieza hoy, con el Miércoles de Ceniza.

Cuenta que desde hace algunos 15 años, junto con sus hermanas se encarga de la fonda, cuyo negocio iniciaron sus padres, el cual se encuentra en el mercado Manuel Acuña de Francisco I. Madero.

Dice que tiene 35 años, incluso cuando era más chica ya se acercaba al negocio, aunque reconoce que en esa época no le gustaba, ya que al salir de la escuela llegaba para ayudar.

Comenta que esperan que este año registren un incremento en sus ventas, ya que el año pasado apenas comenzaba la pandemia y las ventas bajaron considerablemente, incluso pese a que preparaban la mitad de la comida que, generalmente acostumbraban a hacer, había ocasiones en que se les quedaba.

Platica que por ejemplo para la tradicional capirotada utilizan 100 piezas de pan y había ocasiones que no era suficiente, ya que para antes del mediodía se acababa todo y para hoy Miércoles de Ceniza planean preparar unas 80 piezas, bajo el riesgo de que no vendan todo. Claudia dice que con la celebración de la Cuaresma, tienen que empezar con la preparación de los alimentos a las 5 de la mañana, ya que trabajan al doble, pues además de los platillos que generalmente ofrecen hay que cocinar la comida típica. El menú para este miércoles es; capirotada, lentejas, garbanzos, pipían, caldo o filete de pescado, chiles rellenos, torrejas y para quienes no les gusta ese tipo de comida, pues preparan caldo de res, tacos dorados, guisado verde, entre otros platillos cuyo costo es de 60 pesos.

"Lo que más se vende es la capirotada, hay gente que viene desde las nueve o diez de la mañana para llevarla y por eso nos tenemos que levantar muy temprano para tener lista la comida"

Finalmente reitera que espera que este año se incrementen las ventas, por que como en todo el comercio durante todos estos meses la situación ha sido muy difícil y en su caso otros años hasta les faltaba comida.