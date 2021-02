Acusan de no aclarar información del Metrobús Laguna

Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Coahuila, Rodolfo Walls y Natalia Virgil Orona, acusaron nuevamente al Gobierno del Estado de no aclarar información correspondiente al Metrobús Laguna, respecto al destino de unos 220 millones de pesos que debieron ser ejecutados hasta el año pasado.

En rueda de prensa realizada ayer en Torreón, los legisladores insistieron en el tema de dicho proyecto de movilidad urbana en la región, mismo del que detallaron algunas revisiones técnicas realizadas en días recientes.

Precisaron que entre los años 2018 y 2020 el Gobierno federal entregó a la Secretaría de Infraestructura del Estado unos 270 millones de pesos etiquetados exclusivamente para trabajos relacionados al proyecto Metrobús Laguna, sin embargo la propia secretaría estatal solamente ha aclarado el ejercicio adecuado de unos 50 millones, quedando el resto sin precisar respecto a su destino o forma de empleo.

"Hay una diferencia de 220 millones que no sabemos qué fueron, si los tuvieron que reintegrar al Gobierno federal porque nos los ejecutaron, si no los han ejecutado por alguna razón, que les falten algunas factibilidades o si lo desviaron a otros programas, porque pudo haber sucedido algo más, nosotros sabemos que los recursos etiquetados del Gobierno federal no los puedes desviar, a partir de 2016 los recursos federales son revisados por la Auditoría Superior de la Federación", afirmó la diputada Natalia Virgil.

Por su parte, Walss Aurioles adelantó que se solicitará la comparecencia de, titular de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, Gerardo Berlanga, para que explique el destino de esos recursos y brinde un informe detallado sobre el proyecto.

"Es algo que nos tienen que explicar a los coahuilenses, un proyecto que lleva años sin arrancar y ahora con datos que no son claros en el tema financiero, que nos den una respuesta, es todo lo que pedimos", dijo el diputado Rodolfo Walss.