Registran menor crecimiento demográfico en Zona Metropolitana de La Laguna

En su análisis sobre los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) observa un rezago en los municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna en cuanto a crecimiento demográfico pero también en relación a vivienda, educación y servicios de salud.

Marco Zamarripa, director del CCI Laguna, señaló que los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros sumaron un total de 1 millón 375 mil 248 habitantes, mientras que el crecimiento promedio anual de la población fue 1.4% de 2015 a 2020, mismo que se recuperó, ya que de 2010 a 2015 la tasa fue de 1.1%, consecuencia de la crisis de seguridad y económica que vivieron de manera conjunta los municipios de la ZML.

Si bien la población en general ha crecido, este crecimiento no ha sido igual para todos los rangos de edad, ya que la población de 0 a 17 años bajó de un 38% a 31% del año 2000 al 2020; la población juvenil de 18 a 29 años bajó de 23% a 20%; mientras que la población adulta de 30 a 59 años creció del 31% a 38%; y los adultos mayores de 60 años y más creció de 7% al 12%.

Luis Medina, coordinador de investigación del CCI, comentó que actualmente hay 393 mil 820 viviendas, sin embargo, en las cuatro ciudades bajó el ritmo de crecimiento en comparación a hace 10 años. En materia de calidad de la vivienda, el censo registró 5,010 con piso de tierra, 584 sin energía eléctrica, 1,329 sin agua entubada y 2,987 sin sanitario ni drenaje, sin embargo, destaca que a nivel general las viviendas han aumentado su acceso a computadoras, teléfonos celulares e internet, mejorando con ello la conectividad tecnológica en la región.

Al hablar de educación, mencionó que, aunque año con año los gobiernos estatales gastan en promedio 40% de su presupuesto en educación, en la región 2 de cada 10 adolescentes no asisten a la secundaria; 4 de cada 10 jóvenes no asisten a la preparatoria; y 7 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 24 años no asisten a la universidad.

Zamarripa expuso que, en el tema de Salud, los cuatro municipios bajaron su cobertura médica en los últimos 5 años, lo que refleja que 2 de cada 10 laguneros no cuenten con algún servicio de salud, esto se debe principalmente a que los empleos formales generados en la región no crecieron al mismo ritmo que la población, y que la informalidad creció a un ritmo mayor, aunado a la baja inversión en salud por parte de los distintos órdenes de gobierno.

Visión integral

Solicitan políticas metropolitanas.

*El director del CCI dijo que la ZML necesita una estrategia conjunta para mejorar la calidad de vida.

* Explicó que si bien los cuatro municipios comparten casi de igual manera sus problemáticas, los gobiernos deben coordinar sus esfuerzos para resolver estas problemáticas a través de políticas públicas metropolitanas.

* Hizo un llamado a las autoridades para que se destine mayor inversión pública en materia de educación y salud.