Berchelt y Valdez confían en ofrecer un combate como los grandes boxeadores mexicanos

Miguel "Alacrán" Berchelt y Óscar Valdez tienen en común haber alimentado su pasión por el boxeo viendo las grandes peleas entre mexicanos, cuando en su juventud, daban sus primeros pasos en el pugilismo. Así que de cara a su batalla de este sábado en Las Vegas, confían en ofrecer un combate de ese nivel para ser recordados en el futuro.

"Estoy emocionado, es mi oportunidad, las peleas de Morales y Barrera me inspiraron y las sigo viendo, me llenaban de adrenalina, impactaron mi vida con esas peleas grandiosas. Así que sería un honor para mí inspirar a jóvenes atletas de la misma manera", compartió Óscar Valdez en conferencia de prensa previo al combate.

De cara al duelo, advierte sentir "la obligación de no rajarnos, de 'morir en la raya' y hacer todo lo posible para ganar, nada es imposible, ningún peleador es invencible. Estoy preparado para dar una buena pelea y seguir creciendo, para llegar a estar en la lista de los mejores peleadores mexicanos de la historia".

Enfrente estará el campeón, Miguel Berchelt, quien solo cuenta con una derrota en su carrera (2015) y busca consolidar su defensa exitosa número 7.

"He trabajado desde los 16 años y soñado con este tipo de peleas, crecí viendo las grandes peleas entre mexicanos, y que mi nombre aparezca en una de ellas me emociona, así que espero que sea un gran combate y gane el mejor". La trilogía forjada entre Marco Barrera y "Terrible" Morales también lo marcó. "Fue espectacular, ellos nos pusieron la 'vara muy alta' y esperamos no defraudarlos. Siempre han sido guerras, pero los estilos hacen la pelea y los de nosotros encajan para que sea una guerra, un gran combate".