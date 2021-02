López Obrador será 'arropado' en el Congreso: Omar Castañeda

El síndico municipal, Omar Castañeda, quien también es aspirante a ser candidato por Morena a la Diputación Federal por el Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio, consideró que para el próximo mes de junio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, será arropado nuevamente en el Congreso de la Unión gracias a la confianza de la ciudadanía en sus representantes afines a este nuevo proyecto de nación.

"Creo que sí será el presidente arropado en el Congreso de La Unión, sin duda se trata de un proyecto alternativo de nación donde el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo también deben ser premisas para quien represente a Gómez Palacio en la Cámara", mencionó Omar Castañeda.

Aseguró que aspectos como la congruencia, la honestidad y el sentido social al ejercer la política es parte de lo que en Gómez Palacio se ha estado realizando acorde al proyecto de nación de AMLO.

"En Gómez Palacio el pulso en la calle es de total respaldo a la 4T pues en lo local hemos lanzado programas históricos que nunca se habían dado en Gómez Palacio como el programa de becas escolares, los microcréditos, los apoyos alimenticios, los de mejora de vivienda, somos el único gobierno, éste, el de la presidenta Marina Vitela, y del que formo parte que se ha ocupado de llevar el bienestar social directamente a los ciudadanos", dijo.

A nivel estatal destacó que a través de Bienestar se han destinado 5000 millones de pesos federales en apoyos directos para los duranguenses, apoyos para adultos mayores, para jóvenes y para personas con capacidades diferentes.

"Nosotros estamos por llevar un proyecto meramente social y de fondo que lleve este estado de bienestar a los ciudadanos", mencionó.

Dijo que hoy más que nunca Morena debe respaldar a López Obrador.

"Porque lo que está en juego es el Congreso de La Unión y Morena no se puede dar un balazo en el pie... Tenemos el compromiso de refrendar el proyecto de nación que estamos impulsando, el estado de bienestar, y no podemos simular procesos porque de entrada sería un autosabotaje", acotó.