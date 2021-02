En dos días, estiman maquiladoras pérdidas por más de 2 mil mdd en México

Los problemas que se generaron por falta de gas y por los apagones en diversos estados, provocaron que la industria maquiladora y manufacturera de exportación perdieran 2 mil 700 millones de dólares en tan solo dos días. Así lo explicó el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández, quien detalló que se afectó a 2 mil 600 maquiladoras, sobre todo de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Los apagones también afectaron las inversiones porque generan incertidumbre a las empresas, sobre todo porque actualmente no se sabe oficialmente cuándo se reactivará el servicio, porque la autoridad solo envía tuits y no hay comunicación formal por parte de la autoridad energética con la industria, lamentó. Agregó que actualmente lo que se requiere de la autoridad "es que nos avisen del restablecimiento. Ya sabemos que los cortes existen, sabemos que no tenemos energía, que no nos podemos mover", porque actualmente lo único que hay son respuestas en redes sociales.

Para Hernández, el problema es que la reacción de la autoridad ante apagones y falta de suministro de gas natural afecta en las inversiones, porque las empresas no saben cuándo tendrán el siguiente incidente y si el país estará preparado para atenderlo. Expuso que "las pérdidas consecuenciales de producción se estiman ahorita, solamente en estos dos días, alrededor de 2 mil 700 millones de dólares. Todo eso es dinero que se quedaría en México si estuviéramos operando".

Durante la videoconferencia que se realizó para dar a conocer la situación de la industria por el apagón y la falta de energía eléctrica, Hernández explicó que las pérdidas incluyen salarios, gastos indirectos, logística, costos de reactivación, una vez que llegue la energía eléctrica, entre otros factores de producción. "La mayor cantidad de las pérdidas se van a reflejar en el tema T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) saben que está en varios escritorios del gobierno federal americano, varios del gobierno federal mexicano. Tenemos ese impacto, en la medida en cómo se reactive esto y más que sensibilicemos que no estamos hablando de fierros, ni cuatro paredes de una empresa, estamos hablando 1.3 millones de mexicanos que no pueden desplazarse", añadió.