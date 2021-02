Hierbas para proteger y desintoxicar tu hígado

El hígado es uno de los órganos más importante de nuestro cuerpo, gracias a él podemos eliminar toxinas y purificar la sangre que se ha enriquecido con vitaminas y minerales durante nuestro proceso digestivo.

Cuando este órgano no funciona adecuadamente, no logra producir suficientes factores de coagulación, es por esto que es necesario cuidarlo y nunca ponerlo a prueba sobrecargándolo de toxinas, ya que si no lo hacemos podemos llegar a intoxicarnos.

Se deben evitar los alimentos procesados, los estimulantes y el azúcar.

En el libro de Salud Familiar de Mayo Clinic mencionan los síntomas principales de la insuficiencia renal aguda, entre los que se encuentra la pigmentación amarilla de la piel y glóbulos oculares, la hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, desorientación, somnolencia, dolor en la parte superior derecha del abdomen y una sensación de malestar en general.

Te presentamos cuatro hierbas primordiales que debes tener en tu casa y que puedes consumir para proteger y desintoxicar tu hígado.

CARDO MARIANO

Tiene como ingrediente activo la silibinina que bloquea la captación de la amatoxina por las células del cuerpo para interrumpir su circulación hepática y eliminarla. Se puede ingerir en cápsulas o comprimidos.

RAÍZ DE DIENTES DE LEÓN

Con propiedades que apoyan a la desintoxicación del cuerpo, además de aumentar la producción de la bilis e impulsa la eliminación de las toxinas para una fácil y adecuada digestión. Puedes consumirlo en té o en cápsulas.

ALCACHOFA

Aporta fibra, potasio, fósforo, cinarina y esteroles. Al igual que estimula la producción de bilis. Lo más recomendable es incluirla en tu dieta diaria.

CÚRCUMA

Contiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a eliminar las toxinas que se quedan atrapadas en la sangre y el hígado. Puedes encontrarla como cápsulas o en polvo el cual se disuelve en agua o jugo.

Licuado de alcachofa rápido y fácil para purificar tu organismo:

Ingredientes:

800 ml de agua

3 pz. de alcachofa

Hojas de menta al gusto

Endulzante al gusto

2 sobrecitos de té de boldo

1 cda. de Curcuma (opcional)

Procedimiento:

Hervir las alcachofas y preparar el té. Licuar las alcachofas y el té. Agregar las hojas de menta y el endulzante. Volver a licuar todo para después colarlo. Tomarlo en ayunas.