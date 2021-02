Ayer iniciamos Semana 3

Si completaste los 15 números de la semana 2, columna 2 que abarcó del 8 al 14 de febrero, HOY es el último día para registrar tu tarjetón. Tienes de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y cuentas con tres canales para llevarlo a cabo, ya sea vía telefónica al 871 7591201.

Recuerda que también lo puedes hacer leyendo el código QR con la cámara de tu celular o ingresando a nuestro sitio de siglomania.com

Para dar ese paso exitoso al billetón, ten a la mano tus periódicos con la INFO-TRIVIA que salió desde el viernes, para que respondas las tres preguntas que te realizaremos y ¡listo! Te esperamos esta semana para que recojas tu premio.

No olvides traer los siete periódicos de la semana o la sección de Siglo Manía y así validarte como triunfador de la semana 2.

SEMANA 3 DE 6

El camino por 50 mil pesos más recién arrancó con la semana 3, columna 3 que se lleva a cabo del 15 al 21 de febrero, ve estudiando los números, encierra los que coincidan, muy importante no tacharlos ni rayarlos.

En caso que no aparezca ninguno todavía, no es momento para darse por vencidos, en un día puedes recuperarte fácilmente, la cosa es no desesperarse e ir un día a la vez.

Además vamos a la mitad de la Siglo Manía nos quedan tres semanas para continuar con la cacería de números y llenarse los bolsillos con el dinero del Tecolote.