Llega la versión web de xCloud para los juegos de Xbox en la nube

Los videojuegos ya no se limitan a una consola, una TV o una PC, se pueden llevar a cualquier lugar a través de nuestros dispositivos móviles pero los títulos varían según la plataforma y, no siempre es posible guardar la partida en un equipo para continuarla en otro, pero eso va a cambiar con servicios como xCloud que, además, pronto estará llegando a los navegadores web.

De acuerdo con información publicada por el medio "The Verge", algunos empleados de Microsoft han comenzado a probar su transmisión de juegos xCloud a través de un navegador web por lo que pronto los jugadores de Xbox podrán acceder a sus juegos a través de internet lo que, además, significa que el servicio será compatible con dispositivos como iPhones y iPads.

Esta opción, que ya funciona en tabletas y teléfonos con sistema Android, presenta diversas ventanas incluyendo un iniciador con recomendaciones de juegos, cabe señalar que están disponibles todos los títulos de Xbox Game Pass Ultimate.

La página además brinda a los usuarios la capacidad de reanudar los títulos en donde los dejaron, solo hay que aclarar que, una vez que se inicie un juego, este se ejecutará en pantalla completa y se necesitará un controlador para jugar juegos de Xbox.

Por ahora no está claro en qué nivel de resolución Microsoft está transmitiendo juegos desde la versión web. Sin embargo, considerando que el fabricante de software está utilizando blades de servidor Xbox One S para su infraestructura xCloud, la transmisión 4K completa no será compatible hasta que el sistema se actualice a los componentes Xbox Series X.

Actualmente la versión web de xCloud parece estar limitada a navegadores Chromium como Google Chrome y Microsoft Edge, al igual que el servicio Stadia de Google, pero se espera que llegue a más usuarios en la primavera de 2020.

Se dice también que Microsoft planea incluir esta versión web de xCloud en la versión para PC de la aplicación Xbox en Windows 10. No obstante, se espera que la verdadera utilidad y popularidad de este sistema se logre a través de los usuarios de iOS pues cabe recordar que Apple impone limitaciones a las aplicaciones de iOS que ofrecen servicios en la nube por lo que Microsoft no pudo llevar xCloud a iPhone o iPad, incluso, en su momento, la compañía señaló que necesitaría desarrollar juegos individuales para que Apple revisara cada uno, un proceso que calificó como una "mala experiencia para los clientes".

¿Qué es xCloud?

Si con todo lo anterior te sigues preguntando qué es xCloud y cuál es la relevancia de que cuente con una versión web, te compartimos que Microsoft creó este servicio con la intención de brindar a la comunidad de 'gamers' la oportunidad de jugar títulos de consola Xbox de formas completamente nuevas.

Este servicio de videojuegos en la nube llegó a México a través del programa Project xCloud Preview el 18 de noviembre de 2020 y ofrece acceso a una biblioteca de títulos seleccionados incluidos algunos de los favoritos de Xbox Game Studios como Minecraft Dungeons, Halo: The Master Chief Collection y Forza Horizon 4.

Por ahora, para poder acceder a los juegos es necesario contar con un teléfono móvil o tableta Android y descargar la aplicación Xbox Game Streaming disponible en la Google Play Store.

De acuerdo con Microsoft para poder tener una buena experiencia de juego a través de este servicio basta con tener 10 megabits de internet. También es posible jugar utilizando redes celulares, pero ahí el consumo de datos puede ser elevado.

Hay que señalar que tecnológicamente es un gran reto hacer que el poder de procesamiento de una consola esté disponible en un smartphone pero para lograrlo Microsoft utilizó tecnología de cómputo en la nube de su plataforma Azure para, de manera remota, poder acceder a poderosos centros de datos en los que se procesa el juego. Es decir, es un proceso muy complejo el que tiene que sincronizarse al milisegundo para lograr ofrecer lo que xCloud está entregando.

Sin embargo, es necesario reconocer que posiblemente faltan años para que los servicios basados en la nube y en streaming ofrezcan la misma calidad que las consolas.