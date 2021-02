Comienza vacunación de adultos mayores en Viesca

Viesca fue el primer municipio en La Laguna de Coahuila donde inició el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores; ayer lunes se aplicaron las primeras 100 dosis.

Inicialmente se había dicho que además de en la cabecera municipal, se instalaría un módulo en el ejido Gilita, pero por las bajas temperaturas registradas ayer se decidió iniciar hoy.

En lo que respecta a la sede de vacunación, que se habilitó en el Centro Cívico del Pueblo Mágico, se proyectan aplicar 800 dosis, ya que se convocará a las personas que viven en las comunidades aledañas.

De acuerdo con la explicación que se dio, se convocará a 100 personas por día y para evitar que se aglomeren, se citaron en bloques de 10 adultos, los cuales acudirán cada media hora.

Fue alrededor de las 8:15 horas que personal de la Jurisdicción Sanitaria número VI, con sede en Torreón, llegaron al municipio con los antivirales. En todo momento fueron escoltados por dos unidades de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

La aplicación de las dosis está a cargo del personal de la clínica IMSS Insabi que se encuentra en el municipio de Matamoros, y además se contó con el apoyo de la Cruz Roja de ese municipio por si alguna de las personas presentara reacciones adversa, de inmediato trasladarla a recibir atención médica.

Cabe resaltar que en La Laguna, también la Jurisdicción Sanitaria número VII, ubicada en Francisco I. Madero, se encargó de coordinar la aplicación pero en el municipio de Sierra Mojada, las sedes se instalaron en la cabecera municipal, en el ejido Hércules y en Químicas del Rey. En total serán 500 vacunas las que se aplicarán en esos lugares en esta primera etapa.

En total son 20,298 dosis las que el Gobierno federal envió al estado de Coahuila, de las cuales 2,860 son para Viesca.

De acuerdo con la información proporcionada por la delegada en La Laguna de los programas del Bienestar, Cinthia Cuevas, dijo que además de la cabecera municipal y el ejido Gilita, se instalará un módulo las comunidades Boquillas de las Perlas y Tanque Aguilereño, los cuales iniciarán actividades en el transcurso de la semana.

Agregó que debido a que se trata de un municipio con comunidades rurales muy dispersas, hay dificultad para el acceso a internet, aunque hubo algunos familiares que sí pudieron hacerlo en la Plataforma Nacional que se habilitó, pero debían acudir para recoger la aceptación o autorización para la aplicación de la vacuna.

En relación a los problemas que se tuvieron en la plataforma para realizar los registros, la entrevistada mencionó que ya se resolvieron y aclaró que no a todas las personas se les llama para hacer una preentrevista, pues se hace a forma de muestreo, por lo que insistió en que si no se les llama no quiere decir que vayan a quedar fuera de la vacunación.