Llegarán hoy segundas dosis para trabajadores de la salud en Durango

Luego de más de un mes de que los trabajadores de la primera línea de batalla contra el COVID-19 de instituciones públicas recibieron la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, anunció que será hoy martes cuando lleguen los biológicos para su segunda aplicación.

En su habitual rueda de prensa virtual, el funcionario estatal aseguró que las dosis llegarían, por lo que pidió a los beneficiados no preocuparse.

"Que no se apuren, ya la gestión del gobernador (José Rosas Aispuro) la hizo saber a la Federación que están por mandar las vacunas en martes, y que no se preocupen porque no nos vamos a salir del límite que tenemos marcado a nivel mundial y se recibirán las vacunas para dar la segunda dosis que se requiere, que no estén preocupados", insistió González Romero.

Fue del 13 al 15 de enero de este año que se llevó a cabo la aplicación de la primera dosis a un total de 4,875 personas de la primera línea de batalla contra el virus de las instituciones públicas como del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y Sedena, que se encuentran en atención directa en áreas COVID.

El próximo 24 de febrero este grupo de trabajadores de la salud cumplirán 42 días de haber recibido la primera dosis, plazo marcado como máximo para recibir una segunda.

El 21 de enero, otros 1,950 trabajadores de la salud recibieron la primera dosis. Se trata de personal que labora en los módulos de atención respiratorios, en tomas de muestras, y en áreas que también están expuestos al virus SARS-CoV-2.

El funcionario estatal no reveló la cantidad de biológicos que habrán de arribar a la entidad. "Sí mañana (martes) es la fecha que nos dieron de la Federación y que daremos a conocer la cantidad de vacunas que nos lleguen en cuanto tengamos la información oficial", explicó.