'Gracias a Dios no me dolió', dice don Jesús tras aplicación de vacuna contra el COVID

Don Jesús Ayala, de 74 años de edad, fue el primer adulto mayor en recibir la primera de dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en la comunidad de Lucero, municipio de Tlahualilo, uno de los dos municipios de La Laguna de Durango contemplados dentro del arranque de la fase dos del Plan Nacional de Vacunación.

Uno de los tres módulos de vacunación del municipio se instaló en el Centro de Salud de Lucero, otro en el centro de salud de San Francisco de Horizonte y el último en la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la cabecera municipal.

A través del perifoneo, personal de Bienestar invitó de forma previa a los adultos mayores de 60 años de las citadas comunidades y sus alrededores a que asistieran a la vacunación contra el COVID-19 el día de ayer a las 9 de la mañana.

Las bajas temperaturas que se registraron desde ayer en la región Lagunera, que en la comunidad de Lucero alcanzaron los 4 grados centígrados con una sensación térmica de uno a dos grados centígrados, hizo que la mayoría de los adultos mayores esperaran a que las condiciones fueran mejores, pues la sala de espera se instaló en el estacionamiento, atendiendo a los protocolos de salud. Pese al intenso frío que calaba en al rostro, don Jesús llegó al módulo a las 7:30 horas, convirtiéndose así en el primero de la fila. Esa fue la mecánica de atención, "conforme vayan llegando", indicó personal de Bienestar.

A la par, los adultos que acudían eran registrados en el padrón de vacunación, para la cual habilitó el Gobierno de México una plataforma a inicios de febrero, puesto que de la comunidad solo cuatro personas habían realizado el trámite vía internet.

Después de someterse a un cuestionario por parte del personal de Bienestar para conocer su estado de salud, don Jesús ingresó a la sala de espera al interior del centro de salud para recibir su primera dosis. Una enfermera perteneciente a la Secretaría de Salud acompañado de un médico, fueron los encargados de la aplicación.

Como indicación, solo se les pidió esperar 30 minutos en caso de una posible reacción. Al preguntarle su sentir tras recibir la inmunización, dijo "estoy bien, normal, gracias a Dios no me dolió... Creo que no habrá reacción", dijo don Jesús quien aseguró que en su comunidad no se han registrado casos, "pero hay que prevenir por las cosas que hay".

Don Jesús Medina, de 71 años, fue el segundo en recibir la vacuna, y se dijo alegre, "hay que prevenir para aguantar el ratito que nos queda", dijo con emoción.