Apagón afectó a industrias en La Laguna

Industrias y comercios en la Comarca Lagunera se vieron ayer afectados por la suspensión en el servicio de energía eléctrica desde temprana hora, lo que les obligó a parar operaciones y les generó pérdidas.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que hubo empresas en distintos sectores de la ciudad que sufrieron por los apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se realizaría un conteo al respecto.

"Hoy paramos (varias industrias), la verdad estamos muy preocupados porque tienen que estar previendo este tipo de situaciones", expuso, y cuestionó el llamado que hiciera la CFE junto a Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en cuanto a que la ciudadanía redujera su consumo de energía eléctrica: "¿cómo le dices a la gente que no caliente su casa?, que se enferme porque no tenemos la luz; yo creo que son cosas que tienen que cuidarse y velarse".

Consideró que es una realidad que la CFE no ha invertido en plantas generadoras desde hace años y esto es el reflejo de ello, además del freno a las energías renovables por el tema legislativo. Explicó que ningún país opera a más del 94 por ciento de uso con referencia a la capacidad instalada, porque se pondría en riesgo, de modo que en México se tenía al 87 por ciento y cualquier "pico" empujaba a la capacidad máxima y generaba los apagones.

"No tenemos un colchón porque no se ha invertido en plantas generadoras de electricidad desde hace mucho y, en el caso de las energías renovables, se pararon las inversiones porque las querían quitar, entonces no se está permitiendo que se generen nuevos proyectos de inversión por las energías renovables, pero tampoco haces nuevas plantas; como Gobierno, entonces estamos muy apretados en la capacidad de generación contra el consumo que tenemos", expresó.

Por su parte, Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que ayer hubo una alta incidencia de comercios que comenzaron a operar sin luz, mientras que otros reportaron intermitencia en el servicio. En Torreón, la mayoría contó con el restablecimiento del servicio cerca de las 10:00 horas.

Manifestó su preocupación por las fallas en el suministro y pidió a la Superintendencia de CFE en este municipio que se tomen acciones preventivas ante esta situación.

"No son los primeros fríos, es una situación totalmente atípica, desconocemos si es falta de mantenimiento, de previsión de las autoridades, pero a fin de cuentas se está viendo un daño importante en el sector comercial en las primeras horas del día", comentó.