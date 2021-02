Clima paraliza comercio en San Pedro

Las condiciones climatológicas registradas durante el fin de semana en el municipio de San Pedro, provocaron pérdidas importantes para los comerciantes, pues esperaban una ligera mejoría en sus ventas por el Día de San Valentín.

Y es que el sábado falló la conectividad de internet y telefonía, mientras que el domingo hubo problemas en el suministro de electricidad derivado de las condiciones climatológicas que ocasionó la entrada del frente frío número 35.

Cabe resaltar que en ejidos y en algunos puntos de San Pedro, el sábado se registraron lluvias ligeras y caída de granizo, así como una ligera tolvanera el domingo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Abelardo Fernández, destacó que son constantes las fallas tanto en el suministro de energía eléctrica como en la señal de telefonía e internet, y este fin de semana no fue la excepción, ya que desde aproximadamente a las 10 de la mañana del sábado se quedaron sin conexión, y regresó hasta pasadas las 3 de la tarde, lo que no fue posible que las personas pudieran realizar algún movimiento bancario en los pocos cajeros que hay en el municipio.

Además hay que considerar que para algunos de los que trabajan en dependencias públicas les adelantan los depósitos del sueldo si se atraviesa el fin de semana, en tanto que la mayoría de los trabajadores reciben su salario el viernes o sábado, pero en ambos casos fue imposible disponer de efectivo y por lo tanto no pudieron realizar sus compras.

Para terminar de agudizar la ya de por sí golpeada situación de los comerciantes, el domingo se registraron apagones en al menos 10 cuadras del primer cuadro de la ciudad, así como en ciertas colonias y ejidos, por lo que para ellos el Día de los Enamorados fue el peor en muchos años.

"En mi caso particular, tenía que hacer algunos pagos y tuve que ir a Francisco I. Madero porque no había internet desde el sábado y no se podía sacar el efectivo o utilizar la tarjeta. Igual que yo había mucha gente… ya se han de imaginar las pérdidas".

Dijo que en el tema de la electricidad, desde hace tiempo han estado hablando con varios gerentes de Comisión Federal de Electricidad (CFE), y aunque se han establecido algunos compromisos de mejora, la realidad es que falta mucho por hacer ya que en un municipio con más de 100 mil habitantes no se pueden seguir presentando constantemente los apagones que los deja en condiciones "infrahumanas", sobre todo en la temporada de calor.

En lo que respecta a la telefonía, el presidente de la Canaco dijo que también es un tema que se ha abordado pero hasta ahora "Teléfonos de México se lava las manos".

Por su parte, el director de Protección Civil, Javier Onofre, manifestó que la lluvia y ligera granizada se registró del lado de los ejidos Concordía y Rosita, así como en la colonia Luis Donaldo Colosio, pero la dimensión del hielo era mucho menor al tamaño de una canica, por lo que no ocasionó daños considerables.

El viento del domingo fue de mucha menor intensidad al registrado en Torreón, por lo que solo ocasionó interrupciones en el suministro de electricidad en algunos sectores.