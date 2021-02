'No tenemos ni para lavarnos las manos', protestan en presidencia de Lerdo

Molestos por las constantes fallas en el abasto de agua potable que vienen sufriendo desde finales del año pasado, un grupo de por lo menos 30 vecinos de diversos sectores afectados se plantaron ayer a las afueras de la presidencia municipal para exigir una solución al problema.

Representantes del sector Centro, de la colonia César G. Meraz, Francisco Villa, La Viña, entre otras se plantaron de forma pacífica frente a la presidencia en punto de las 10:00 hora para exigir una solución. El movimiento se organizó a través de redes sociales durante el fin de semana tras semanas completas de enfrentar la falta del líquido tanto en sus tuberías como a través de pipas.

"Estamos en pandemia y no tenemos ni para lavarnos las manos pero sí son buenos para exigirnos los recibos. La gente se quedó sin trabajo, hay gente que quebró sus negocios, hay gente que no tiene para pagar el agua y sobre todo que no tenemos agua", dijo Socorro Márquez, vecina del sector Centro, afectada desde hace semanas por el desabasto. Comentó que como ciudadana analizará el tema de los pozos que se pretenden rehabilitar fuera del sistema San Fernando, pues aseguró que el tema de la rehabilitación de pozos no es nuevo.

Adelantó que habrá una nueva movilización para el viernes en el mismo lugar, esperando la asistencia de más vecinos de los diferentes sectores afectados para exigir solución.

La movilización de los colonos se da a un par de días después de que el Cabildo aprobara aplicar recursos por 2.2 millones de pesos para la rehabilitación de dos pozos que durante más de una década se encuentran fuera de uso del programa Ramo 33.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez pidió a los partidos políticos a no politizar el tema.

"Pedir que la gente no se confunda, porque ellos buscarán votos, y nosotros acercar el servicio a los ciudadanos. Los intereses políticos van a estar a flor de piel porque hoy son temas electoreros, hoy se confunde el tema político con lo social" manifestó el alcalde.