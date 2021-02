Ventas por San Valentín en comercios de La Laguna superaron expectativas

Aunque se esperaba una caída considerable en las ventas en el Día de San Valentín, tanto los restaurantes como los comercios reportaron una buena afluencia de clientes en la región lagunera.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que en el 2020 se tuvieron muy buenas ventas pero aún no había contingencia sanitaria por COVID-19, de modo que este año estuvo un 20 por ciento abajo del anterior. Sin embargo, la expectativa a nivel nacional era de un 50 por ciento menos para el 2021, por lo que los datos de la región fueron alentadores.

"No se vio la afluencia como ocurriría entre semana, al ser en fin de semana se pudieron espaciar un poco los consumos, la gente reporta que sí hubo buenas ventas, definitivamente no fueron las mismas que en el 2020, pero entonces no teníamos la pandemia, hoy ayudó un poco a subsanar la situación complicada que se venía padeciendo con el inicio de año", explicó.

Señaló que el comercio en línea y la entrega a domicilio fueron de los temas en que se apoyaron para mantener las ventas en esta temporada, que consideró ya será una tendencia durante todo el presente año, como lo fue en el anterior.

Por su parte, Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que el domingo se tuvo un repunte en las ventas de los establecimientos de un 35 a 45 por ciento, aunque en algunos fue del 20 por ciento, según el producto que manejaban. "Se observó este repunte a lo largo del fin de semana, desde el viernes, sábado y claro, el domingo, el día que hubo mejor venta, este repunte con la restricción del 50 por ciento que tenemos como parte de las medidas sanitarias", expresó, "fue una muy buena venta, no como la del año anterior donde no había restricciones, pero la verdad es que ha habido una muy buena respuesta de la ciudadanía".

Refirió que las plataformas y el servicio para llevar han sido de gran apoyo a lo largo de la pandemia y consideró que se trata de herramientas que ya llegaron para quedarse durante este año, lo que significa un gran apoyo para los establecimientos.

Martínez Ávila dijo que el 14 de febrero es de los mejores días del año para la industria restaurantera, por lo que sostuvieron reuniones previas con todos los giros de alimentos, incluso pastelerías, para que fueran muy cuidadosos con el aforo y las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. En años anteriores, se duplicó hasta un 100 por ciento la venta en algunos negocios, de un día ordinario, tanto en los que giros dedicados a los desayunos como a las comidas y las cenas, sin embargo, este año debieron mantener una capacidad máxima del 50 por ciento.