Ali Krieger y Ashlyn Harris anuncian la adopción de una niña

La pareja Ali Krieger y Ashlyn Harris decidieron hacer su día de San Valentín más que inolvidable. Las jugadoras, quienes se casaron en 2019, por fin lograron adoptar y lo hicieron con una bebé de apenas dos días de nacida.

Hearts so full! Congrats @alikrieger and @Ashlyn_Harris!

And welcome to the family Sloane! pic.twitter.com/aMi32XgCTL