Denuncia Federica Quijano de Kabah que un hombre la agredió

Este fin de semana la cantante Federica Quijano, integrante de Kabah, tuvo un mal rato en las calles de la Ciudad de México, pues mientras iba en su camioneta con sus hijos, un hombre le gritó e incluso le escupió.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete dio a conocer los pormenores en torno a lo ocurrido en la alcaldía Cuajimalpa, donde metió una denuncia y está en espera de los videos relacionados con el percance y que, afirmó, compartirá en internet.

De acuerdo con Quijano, ella iba en su coche con sus hijos y un amigo de su hija tranquilamente, hasta que pasó una calle y de pronto un hombre le empezó a gritar y decir de groserías.

"Cuando voy pasando le pega a mi camioneta, bajo el vidrio y le pregunto por qué me está gritando y ofendiendo y (él), sin careta ni cubrebocas, empieza a escupirme, a gritarme y a aventarme".

Ante ese primer percance es que ella le comentó que si acaso no veía que era una mujer que estaba sola acompañada de sus hijos, pero eso no le importó, "volvió a regresar, me volvió a gritar de groserías, volvió a patear mi coche".

"No se vale, no se vale eso. Me seguí, llegué a casa y me solté a llorar", comentó Federica Quijano, quien aconsejada del amigo de su hija María buscó la ayuda correspondiente y le mandaron unas patrullas para tratar de encontrar al agresor; no obstante no lo localizaron.

Ante ello la cantante lamentó el enojo que manejan las personas en la actualidad, así como la forma en que reaccionan esas personas; no obstante ella insistió en que ninguna persona debe tolerar esos actos, sobre todo en medio de la pandemia, pues temió que esa persona, sin protección alguna, tuviera COVID-19 o alguna otra enfermedad transmisible a través de la saliva.

"No importa la flojera o lo que tengas que hacer después denuncia, pide ayuda no te quedes callada o callado", afirmó la cantante Federica Quijano.