Carla Ávila, la ingeniera mexicana que se volvió estrella de Netflix en Corea

Carla Ávila es una actriz mexicana que decidió probar suerte en el extranjero con éxito tras debutar en la película coreana de Netflix, Barrenderos Espaciales.

Antes de mudarse a Corea para iniciar su nueva aventura, Carla estudió ingeniería financiera y trabajó en una compañía de paneles solares y energía renovable.

No obstante, cuando terminó la carrera, decidió darle un giro a su vida, pues ella no quería dedicarse a ser programadora, ni a trabajar en páneles solares ni ejercer como financiera. Ella quería buscar un camino fuera de México.

Ávila tomó la decisión de irse a vivir a Corea del Sur, por lo que compartió sus planes con sus padres antes, pues consideraba que si permanecía en el país azteca iba a “estar incompleta”, haciendo un trabajo que no le apasionaba, según reveló en entrevista con AnimalMX.

Ávila contó cómo fue su preparación antes de mudarse al otro lado del mundo.

“Empecé a tomar clases de coreano y empecé a hacer eventos culturales de Japón y Corea en Guadalajara, luego viajé al DF para participar en el K-Pop y fue cuando la universidad de Corea hizo una plática sobre estudiar en su universidad”, reveló a la publicación antes mencionada.

Sin embargo, Carla nunca espero que este viaje le traería una segunda aventura al convertirse en actriz de dramas coreanos y mucho menos que participaría en una para Netflix.

Y es que después de hacer trabajos como modelo en su natal desde los 16 años, Carla decidió volver a repetir este oficio en Corea para solventar sus gastos de escuela y renta.

“Fui mesera, pero el amigo de un amigo necesitaba una modelo para su marca, para un anuncio en Amazon, luego también hice un comercial con una marca de maquillaje, empecé a hacer cosas chicas en actuación”, añadió.

Fue en 2018 cuando la carrera de Ávila dio un cambio inesperado, ya que un amigo la contactó para decirle que un drama coreano necesitaba extras que hablaran español.

Dicha producción era Memorias de Alhambra, una serie romántica coreana que está disponible en la plataforma de México, y que sigue la historia de un ejecutivo que se enamora de la administradora de un hostal mientras busca al creador de un juego de realidad aumentada.

No obstante, el director de la agencia de management de los extras de ese programa le pidió su contacto para futuros proyectos, y de ahí empezaron los llamados.

Actualmente, Carla lleva cuatro años viviendo en Corea, pero no todo ha sido para ella miel sobre hojuelas.

A parte de lo difícil de estar lejos de su familia, Carla también ha tenido que enfrentar retos profesionales.

“Los estándares de belleza son muy altos, en más de una ocasión escuché: ‘estás gorda’, ‘no eres la imagen que buscamos’. Es difícil”, señaló Carla a la publicación.

Carla no dejó que esos obstáculos permearan sus sueños, para muestra está su incorporación en el filme de Netflix, Barrenderos Espaciales.

“Una chica me escribe y me dice: ‘hay una audición para esta película, apréndete dos guiones y vente a la audición’. No me dieron detalles de la película, solo me dijeron: ‘es con actores famosos’”, recordó Ávila.

A partir de ese punto, Carla pasó filtro tras filtro hasta convertirse en “Camila”, la villana de Barrenderos Espaciales.

Ávila no sólo está enfocada en sus proyectos interpretativos, ya que actualmente trabaja para dar visibilidad a los talentos mexicanos que se encuentren en otros países.

“Actualmente me encuentro trabajando como miembro activo de la mesa de la red global de mexicanos en Corea. Es para impulsar el talento mexicano en el exterior. Ellos me dieron mucho apoyo y yo estoy muy interesada en dar a conocer a el talento mexicano aquí en Corea”.

