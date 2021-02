Repuntan ventas en La Laguna por San Valentín 

Aunque la pandemia por COVID-19 ocasionó una baja en las ventas en el Día de San Valentín, tanto los restaurantes como los comercios reportaron una buena afluencia de clientes en la región lagunera.

Luis Cuerda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que en el 2020 se tuvieron muy buenas ventas pero no había aún contingencia sanitaria, por lo que este año fue un 20 por ciento abajo del anterior. Sin embargo, la expectativa a nivel nacional era de un 50 por ciento menos en este año.

Señaló que el comercio en línea y la entrega a domicilio fueron de los temas en que se apoyaron para mantener las ventas en esta temporada.

Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que se tuvo un repunte en las ventas de los establecimientos de un 35 a 45 por ciento, aunque en algunos fue del 20 por ciento, según el producto que manejaban.

Indicó que fue una buena venta, no como la del año anterior donde no había restricciones, no obstante, indicó que ha habido una muy buena respuesta de la ciudadanía.

