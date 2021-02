Ya no se podía jugar, no se veía la pelota: Javier Aguirre tras 'lluvia lagunera' en el TSM

Tras sufrir su primera derrota dirigiendo a los Rayados de Monterrey, Javier Aguirre atendió a los medios de comunicación e inevitablemente habló acerca de la tormenta de tierra que rodeó el encuentro ante Santos Laguna.

“Ya no se podría jugar, no se veía la pelota, no es pretexto … la derrota nunca es bienvenida, cuando te meten gol en córner, algo hiciste mal. Estoy muy molesto porque el equipo defiende bien y algo sucedió, el rival sin saltar en el área chica: el funcionamiento en los últimos minutos se veía bien, había mucho viento en contra, aún así tuvimos la última que se salvan ellos en la línea, la de Layún, el tiro de Avilés”.

Se reanudan las acciones. Ahí si metemos gol me avisan quién lo mete porque en el palco no se alcanza a ver #ModoGuerrero ⚔️ pic.twitter.com/Wv5a9Muncc — Club Santos (@ClubSantos) February 15, 2021

Se detienen las acciones por la lluvia lagunera. NO SE VE NADA EN EL CAMPO DE BATALLA #ModoGuerrero ⚔️ pic.twitter.com/EKPGzZDKpx — Club Santos (@ClubSantos) February 15, 2021

No, no es neblina. LES PRESENTAMOS LA LLUVIA LAGUNERA.#ModoGuerrero ⚔️ pic.twitter.com/ao86UTodMK — Club Santos (@ClubSantos) February 15, 2021

Durante la transmisión del partido, Fox Sports describió este suceso como una tormenta de tierra, sin embargo, en la región coahuilense esto es conocido como “lluvia lagunera”, misma que se presenta con regularidad durante el año.

Cabe señalar que el silbante detuvo las acciones del partido al minuto 65, mientras que en la televisión y en los videos compartidos por Club Santos, se apreció el polvo que rodeó el campo de juego y que limitaba la visibilidad. El partido pudo continuar a pesar de las condiciones del clima.

¡PARTIDO EN PAUSA!#GuerrerosxFOX Una fuerte tormenta de tierra ha provocado que César Ramos detenga el juego por la mala visibilidad que hay en el terreno de juego Santos Laguna 1-0 Monterrey pic.twitter.com/6JNzvo5fFZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 15, 2021